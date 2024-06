M. Dias Branco adere a programa ambiental da Enel no Ceará

Informa a M. Dias Branco: a empresa, líder do mercado nacional de massas e biscoitos, aderiu ao Projeto Ecoenel, que promove a coleta seletiva de resíduos sólidos, para incentivar a reciclagem e a educação ambiental, além de contribuir para a redução do impacto ambiental nas comunidades onde está presente.

Até sábado, 29, cearenses que entregarem embalagens dos produtos da companhia a pontos selecionados da Ecoenel recebem desconto de R$ 0,05 na conta de energia.

A ação está sendo desenvolvida em Fortaleza e na sua Região metropolitana em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5, e está inserida na programação da campanha interna da companhia “Juntos, Cuidamos do Planeta”, realizada pela área de Meio Ambiente de M. Dias Branco.

“Nossa proposta é conscientizar nossos colaboradores e a sociedade sobre o uso dos recursos naturais. Por isto, a iniciativa interna abrange todas as unidades da companhia no Brasil e promove uma série de atividades, como palestras sobre ESG, exposições, transmissões ao vivo, games interativos e stands com informações sobre o uso responsável de água e energia, correta separação e destinação de resíduos, dentre outros”, como explica Aricelma Ribeiro, gerente de Meio Ambiente da empresa.

A adesão ao Projeto Ecoenel está vinculada às metas públicas estabelecidas pela companhia por meio da Agenda Estratégica ESG, que está alinhada aos ODS da ONU.

“Temos metas ousadas para cumprir até 2030, entre elas alcançar 38% de embalagens recuperáveis no pós-consumo, reduzir em 20% as emissões absolutas de gases do efeito estufa (Escopo 1 e 2) e chegar a 0% de resíduos enviados para aterros sanitários em todas as operações. Somando todas as ações, conseguiremos alcançar as metas e colaborar com o meio ambiente”, diz ela.

Cearenses que desejam participar da ação devem dirigir-se, até o dia 29, sábado, aos postos fixos selecionados pela Ecoenel ou pontos itinerantes, que realizam coletas em comunidades, associações e empresas de pequeno e médio porte, e entregar as embalagens selecionadas dos produtos M. Dias Branco.

Cada embalagem entregue dá direito a um desconto de R$ 0,05 na conta de energia. No dia da entrega, o consumidor deve apresentar CPF, RG e a conta de energia.