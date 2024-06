Restaurantes temáticos lançam clube de associados para residentes do Ceará

Com a proposta de democratizar o acesso à gastronomia de qualidade e proporcionar experiências para os clientes, o Magic Card, clube de associados que oferece até 50% de descontos em restaurantes temáticos de Fortaleza, chegou ao Ceará. Os serviços estão disponíveis em dois estabelecimentos: Elliot Magia e o Reino do Nunca.

Para celebrar o lançamento, o primeiro lote de cartões está disponível por um preço promocional de R$ 40, com 43% de desconto sobre o valor original. Com pagamento único, o novo membro do Magic tem acesso às ofertas dos restaurantes por um ano inteiro. Após o período promocional, o cartão custará R$ 70.

Entre os benefícios exclusivos para os associados estão: 50% de desconto no rodízio de pizza do Reino do Nunca durante um ano; 50% de desconto nos sanduíches do Elliot, entre terça a quinta-feira, ou 50% de desconto na matrícula (reserva, com direito a refrigerante e porção de batatas fritas).

Além disso, quem adquirir o Magic Card terá direito a realizar aniversário em um salão exclusivo nos dois restaurantes e 20% de desconto para todos os convidados (acima de 30 pessoas), com atendimento personalizado, preferência na reserva e fila exclusiva nos dois restaurantes.

Idealizador do Magic Card, o empresário Eduardo Rabelo, destaca a importância da iniciativa. “Criamos o Magic Card para fortalecer a conexão com os cearenses, incentivando visitas frequentes e fidelizando clientes com benefícios exclusivos e substanciais. Acreditamos que essa iniciativa democratizará o acesso à nossa culinária de alta qualidade e ao entretenimento, além de contribuir para o desenvolvimento da cultura gastronômica do Ceará”, afirma Rabelo.

