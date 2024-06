Resultado da Tele Sena de São João deste domingo, 23 de junho

O SBT divulga, na noite deste domingo (23), o resultado do quarto sorteio da Tele Sena de São João 2024. São mais de R$ 2,6 milhões em prêmios.

RESULTADO DO QUARTO SORTEIO DA TELE SENA DE SÃO JOÃO 2024 (5° SORTEIO)

Mais pontos, menos pontos e pela boa

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Confira todos os números sorteados

04 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 - 31 - 33 - 35 - 37 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47

COMO APOSTAR PELA INTERNET?

Quem deseja apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito. Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

O resgate pode ser solicitado pelo próprio site e o valor depositado em uma conta bancária que você irá indicar.

COMO FUNCIONAM OS SORTEIOS

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: