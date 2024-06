Veja quais são os três bairros de Fortaleza que estão entre os 10 mais caros do Nordeste

A cidade de Fortaleza teve em maio três bairros entre os mais valorizados do mercado imobiliário do Nordeste. No ranking, o bairro Meireles é o melhor colocado da capital cearense, aparecendo em segundo lugar e ficando atrás, apenas, do Pajuçara, em Maceió. Os dados são do índice FipeZap, que avaliou o comportamento dos preços de milhares de apartamentos em 50 cidades do Brasil.

O metro quadrado médio no Meireles ficou em R$ 10.205, mantendo a posição do mês de abril e confirmando as tendências apontadas que em 2024 a localidade romperia a barreira dos R$ 10 mil/m². Pajuçara, primeiro lugar no Nordeste, disparou nos preços, sendo o único bairro a figurar na casa do R$ 11 mil o metro quadrado (R$ 11.238 /m²). Com esse valor, ele se distância em mais de mil reais do valor cobrado no Meireles.

O próximo bairro na lista, de Fortaleza, é o Mucuripe, com preço médio de R$ 9.737 o metro quadrado. Também está no ranking, em penúltimo lugar, o bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, na zona Sul da capital cearense, com o metro quadrado médio em R$ 9.131.

Maceió domina o ranking FipeZap do mês de maio com quatro bairros figurando entre os metros quadrados mais caros. Além de Fortaleza, com três, também aparecem João Pessoa, Salvador e Recife, respectivamente.

Por aqui, Fátima foi o bairro de maior alta

O preço médio dos imóveis subiu 2,97% em Fortaleza, no acumulado deste ano, até maio. Na comparação entre os bairros da Capital, a maior elevação foi registrada no Fátima, onde o metro quadrado passou a custar R$ 6.910, totalizando alta de 13,9%. Apesar de ter contabilizado o maior reajuste, o Bairro de Fátima ainda fica em 8º entre os mais caros da Capital cearense.

O Papicu, na 9ª posição dos bairros mais caros, apresentou a segunda maior alta em maio, com 10,7% e valor de R$ 5.777 /m². Já o bairro com menor variação em 12 meses foi o Joaquim Távora, com 0.7% e preço de R$ 5.605 /m².

Na cidade, ao todo, foram considerados 22.589 anúncios que estão cadastrados na plataforma de venda e aluguel. O preço médio encontrado no metro quadrado foi de R$ 7.417. Com relação ao mês anterior (abril), a alta foi de 0,59%. Já a variação acumulada em 12 meses é de 5,85% positivo.

RANKING DOS BAIRROS MAIS CAROS NO NORDESTE

Pajuçara (Maceió) - R$ 11.238 /m² Meireles (Fortaleza) - R$ 10.205 /m² Cabo Branco (João Pessoa) - R$ 9.881 /m² Mucuripe (Fortaleza) - R$ 9.737 /m² Ponta Verde (Maceió) - R$ 9.612 /m² Jatiuca (Maceió) - R$ 9.544 /m² Barra (Salvador) - R$ 9.337 /m² Jacarecica (Maceió) - R$ 9.232 /m² Luciano Cavalcante (Fortaleza) - R$ 9.131 /m² Parnamirim (Recife) - R$ 8.871 /m²



BAIRROS MAIS CAROS DE FORTALEZA