Resultado do concurso BNB 2024 é divulgado; veja como acessar

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou, nesta sexta-feira (28), os aprovados no concurso público 2024. Os classificados receberão remuneração inicial de R$ 3.788,16.

Veja também Papo Carreira Senappen divulga edital para seleção pública com salários de até R$ 8,2 mil Papo Carreira Como fazer uma boa redação para concurso público? Veja como estudar, o que zera e como treinar Papo Carreira Ministério da Pesca abre concurso com 265 vagas e salários de até R$ 6 mil; veja como se inscrever

Para conferir o resultado, os interessados podem consultar a lista no Diário Oficial da União.

Vale lembrar que a listagem segue a seguinte ordem: cargo, nome em ordem alfabética, número de inscrição, pontuação, classificação na Ampla Concorrência (AC), classificação entre as Pessoas com Deficiência (PCD), classificação entre os Candidatos Negros (CN) e Classificação entre Pessoas com Deficiência e Candidatos Negros (PCD/CN).

Ao todo, o concurso ofertou 410 vagas iniciais e 300 vagas para a formação de cadastro reserva para o cargo de Analista Bancário, função com jornada de trabalho de 30 horas semanais.

CONVOCAÇÃO

Os aprovados no certame devem ficar atentos à convocação, que poderá ser feita pelo banco através de telefone ou e-mail informados durante a inscrição. Convocado, o classificado terá até cinco dias úteis para acessar a página do Currículo Web, efetuar login e dar ciência da convocação.

Em seguida, é iniciado o processo de qualificação, em que o indivíduo deverá apresentar os documentos e exames pré-admissionais exigidos em um prazo de dez dias úteis. A documentação completa pode ser conferida junto à lista de aprovados.

Com a etapa de qualificação concluída, o BNB poderá convocar o candidato aprovado para tomar posse do cargo em um prazo de até 45 dias corridos, informando também, na ocasião, o município da unidade de lotação.

É importante ressaltar que a convocação ocorrerá conforme a necessidade de provimento de vagas e a ordem de classificação dos aprovados.