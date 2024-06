Senappen divulga edital para seleção pública com salários de até R$ 8,2 mil

Foi divulgado nesta terça-feira (25) o edital para uma seleção pública da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). São ofertadas 130 vagas temporárias e de cadastro de reserva para áreas do ensino superior, nos cargos de especialista e analista.

Os salários variam entre R$ 6.242,41 a R$ 8.293,82, além de contar com benefícios.

>> Confira o edital completo.

O contrato para os aprovados é de quatro anos, com possibilidade de prorrogação. Os selecionados serão lotados em Brasília, Distrito Federal, e trabalharão com encargos temporários de obras e serviços de engenharia destinados à construção, à reforma, à ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais.

Veja os cargos

Especialista técnico de obras - Engenharia

Orçamentista (17)

Calculista Estrutural (3)

Calculista Fundações (7)

Elétrica (3)

Hidráulica (3)

Ambiental/Sanitarista (3)

Analista técnico de obras - Engenharia

Civil (67)

Elétrica (8)

Hidráulica (8)

Ambiental/Sanitarista (3)

Analista técnico de obras - Arquitetura

Inscrições e prova

As inscrições poderão ser feitas no site do Instituto Avalia, que é a banca organizadora, entre 8 de julho e 12 de agosto. A taxa de inscrição é no valor de R$ 80.

A prova ocorre em 15 de setembro nas cidades de Brasília (DF), Porto Velho (RO), Mossoró (RN), Campo Grande (MS) e Cascavel (PR). O gabarito preliminar sai no dia seguinte, e o resultado está previsto para o dia 4 de outubro.