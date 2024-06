Cimento Apodi abre vagas de estágio para Fortaleza, Pecém e Quixeré; saiba mais

A Cimento Apodi está com inscrições abertas de seu programa de estágio, o Construindo Talentos. As vagas disponíveis são para a matriz da empresa, localizada no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, e para as fábricas de Pecém e Quixeré.

As oportunidades são para estudantes das áreas de Marketing, Jurídico, Suprimentos, Inteligência de Mercado, Mineração, Logística, Tecnologia da Informação, Manutenção e Medicina do Trabalho. O valor da bolsa é R$ 1.060,00.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (28), por meio do site do programa.

Áreas de negócio

Segundo a empresa, o "Construindo Talentos" procura ser uma porta de entrada para jovens talentos durante a graduação, oferecendo diversas oportunidades em várias áreas de negócio.

"Buscamos proporcionar um desenvolvimento completo, com experiência prática para somar conhecimentos e desenvolver habilidades específicas relacionadas às áreas de estudo. Além disso, oferecemos uma trilha de desenvolvimento exclusiva para estagiários, visando expandir conhecimentos e aprimorar habilidades ao longo do tempo", destaca Luciane Mello, gerente executiva de DHO e Sustentabilidade na Cimento Apodi.

"Se você está interessado em inovação, sustentabilidade e busca um ambiente desafiador para desenvolver sua carreira, a Cimento Apodi é o lugar certo para você!", complementa a profissional.