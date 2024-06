UeceVest recebe inscrições para cursinho intensivo até 19 de julho

O Núcleo Pré-Universitário UeceVest, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), está com inscrições abertas, até 19 de julho, para novas turmas de cursinho intensivo. O curso tem duração de um semestre e é indicado para quem pretende prestar vestibular no fim do ano.

A previsão é que as aulas aconteçam no formato presencial, com início em 5 de agosto. Serão ofertadas turmas nos turnos manhã e tarde, de segunda a sexta-feira.

Podem se inscrever estudantes do ensino médio e demais interessados, de todas as idades, que já tenham concluído o ensino médio e querem se preparar para ingressar na universidade, via vestibular ou Enem.

Matrículas

As inscrições devem ser feitas pelo site do UeceVest. As matrículas serão realizadas online, com necessidade de entrega da cópia de todas as documentações na secretaria do curso, no campus do Itaperi.

São necessários os seguintes documentos: