Juventude Digital abre inscrições para 300 vagas em cursos gratuitos de tecnologia

O Programa Juventude Digital (JD), da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas para 300 vagas em cursos de tecnologia gratuitos e on-line. Os interessados devem se inscrever até esta terça-feira (25).

As formações são oferecidas por meio do projeto JD Trilhas, nas áreas de dados, programação, design, jogos, marketing e inteligência artificial. As inscrições acontecem no portal do JD.

Podem participar jovens de 15 a 29 anos, residentes em Fortaleza, prioritariamente egressos ou estudantes de escolas públicas e moradores de bairros com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo ou muito baixo.

Como se inscrever

Para se inscrever nos cursos, basta acessar o portal do Juventude Digital e criar uma conta no Fortaleza Digital com endereço da Capital. Em seguida, é necessário selecionar o curso desejado, clicar em "Pré-inscrição" e aguardar a confirmação de matrícula por e-mail e na área do aluno.

Veja cursos disponíveis: