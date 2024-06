Profissionais de inteligência artificial ganham até R$ 32 mil; veja cargos e salários

"O uso acelerado de inteligência artificial no ambiente corporativo tem feito com que as empresas busquem cada vez mais profissionais especializados e com domínio dessa tecnologia para que elas se tornem mais competitivas e consigam um diferencial no mercado. Também estão de olho em como a IA pode tornar seus processos mais ágeis como também implementar novas tecnologias em suas operações", afirma Mario Maffei, gerente executivo da Michael Page.