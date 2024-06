Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (24)

Concursos e seleções públicas estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (24), com salários que chegam a R$ 16 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio, e superior.

Algumas seleções têm prazo para inscrições terminando nesta semana. Confira a lista abaixo.

Policial penal

Termina às 23h59 desta segunda-feira o período de inscrição para o concurso público da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP). Ao todo, são 600 vagas de nível médio para o cargo de policial penal e 200 vagas para cadastro de reserva.

A remuneração inicial do cargo é de R$ 3.074,89. Será acrescido ao valor a Gratificação de Atividade Especial de Risco (GAER) no percentual de 100% sobre o vencimento, além de adicional noturno para os regimes de plantão nesse período. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, respeitando o regime de plantão, que consiste em 24 horas corridas por 72 horas de intervalo.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), organizador do certame.

Prefeitura de Jaguaruana

A Prefeitura de Jaguaruana, no Interior do Ceará, realiza concurso público com 355 vagas, incluindo oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD). São 346 para ampla concorrência e 9 para PcD. Além disso, há mais 63 vagas para formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em cargos dos níveis médio, técnico e superior, entre eles os de professor, veterinário, motorista e zelador. Os salários variam entre R$ 1.412 a R$ 6,3 mil, a depender do cargo. A carga horária vai de 20h semanais a 40h, a depender do cargo também.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Consulpam, organizador do certame, até o dia 21 de julho.

Brisanet

A Brisanet está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 110 vagas de emprego para a função de promotor de vendas porta a porta em Fortaleza.

A seleção, promovida em parceria com o Sine Fortaleza, acontece nesta terça-feira (25), no Cuca Jangurussu (avenida Governador Leonel Brizola, sem número, bairro Jangurussu), em dois horários: 8h30 e 10h30.

É necessário que os candidatos levem o currículo impresso e um documento oficial com foto. O valor do salário e mais detalhes não foram divulgados.

TRT Ceará

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT-CE) oferta duas vagas para o cargo de técnico judiciário - área administrativa e cadastro de reserva para os demais cargos de servidores.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca examinadora contratada para aplicar as provas, que ocorrerão no dia 1º de setembro, em Fortaleza. Todos os cargos exigem nível superior de escolaridade, e a remuneração inicial pode chegar a R$ 16.035,69.

AS inscrições estão abertas até as 23h59 do dia 12 de julho (horários de Brasília), no Portal do Candidato do site da FCC. A taxa de inscrição é de R$ 110 para os cargos de analista e de R$ 90 para os de técnico.

TBM Têxtil

A TBM Têxtil, empresa cearense com atuação no setor têxtil, está com seleção aberta com 50 vagas para o cargo de auxiliar de produção em Fortaleza.

Para concorrer, é preciso ter ensino fundamental completo, disponibilidade para trabalhar na escala 5x1; e residir nas cidades de Fortaleza, Maranguape, Maracanaú, Guaiúba ou Pacatuba.

As inscrições devem ser feitas enviando currículo para o e-mail recrutamentotbm@tbmtextil.com.br ou para o WhatsApp (85) 99797-0260. O prazo vai até o dia 30 de junho.

Prefeitura de Ipueiras

A Prefeitura de Ipueiras está com inscrições abertas para concurso público com 240 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Com salários de até R$ 14,3 mil, o certame seleciona candidatos com nível de escolaridade médio e superior.

Para se candidatar a uma das oportunidades, os interessados devem se inscrever, até esta segunda-feira, através do portal do Idib, e pagar a taxa de participação, que varia de R$ 110 (nível médio) a R$ 140 (superior).

Arco Educação

A Arco Educação, empresa do setor de educação básica, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee. O foco é em profissionais com formação superior (bacharelado, tecnólogo e licenciatura) concluída ou prevista entre julho de 2021 a julho de 2025.

Com opções para trainee de negócios ou comercial, os participantes precisam ter disponibilidade para residir em Fortaleza ou nas cidades de São Paulo e Curitiba. A alocação será definida pela empresa durante o processo.

As inscrições devem ser feitas pelo site do programa até esta segunda-feira.

Tribunal Superior Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com edital aberto de concurso público com 395 vagas. As oportunidades são para o nível superior e ofertam salários de até R$ 13.994,78. O prazo de inscrições segue aberto até 18 de julho. Os interessados devem se candidatar através do portal do Cebraspe — banca organizadora do certame.

As oportunidades serão distribuídas entre o TSE e os 26 tribunais regionais eleitorais, entre eles o do Ceará e do Distrito Federal. Somente o TRE do estado de Tocantins ficou de fora da seleção.

Interessados em se candidatar a uma das vagas devem desembolsar o valor de R$ 85 para as oportunidades de técnico judiciário, e R$ 130 para as de analista judiciário. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da quantia.