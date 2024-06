Prefeitura de Fortaleza convoca 106 novos servidores aprovados em concursos públicos

A Prefeitura de Fortaleza convocou 76 servidores para o Instituto Dr. José Frota (IJF) e 30 agentes de trânsito nesta sexta-feira (21) aprovados em concursos públicos. Ao todo, foram 106 servidores chamados para o município.

No IJF os convocados são das seguintes áreas:

técnicos em higiene dental (3)

em imobilização ortopédica (8)

advogado (1)

enfermeiro (12)

fonoaudiólogo (4)

psicólogo (1)

intensivista (17)

cirurgião pediátrico (4)

cirurgião torácico (3)

médico clínico (2)

microcirurgião de mão (5)

pediatra (8)

psiquiatra (1)

médico clínico (7)

Os novos agentes de trânsitos se somam aos 128 já convocados pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Concurso Fagifor

Na última quarta-feira (19), o resultado final do concurso para a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) foi publicado no Diário Oficial do Município. José Sarto (PDT), prefeito da capital cearense, revelou que até julho os servidores serão chamados.

"Vamos nomear 266 profissionais em julho e, até o fim do ano, mais 787", disse.