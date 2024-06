Empresário Warren Buffett afirma que doará fortuna de R$ 727 bilhões para um fundo de caridade

Aos 93 anos, o empresário norte-americano Warren Buffett definiu para onde irá sua fortuna, avaliada em US$ 130 bilhões (aproximadamente R$ 727 bilhões), após a morte. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o bilionário revelou que o dinheiro será destinado a um fundo de caridade supervisionado pelos três filhos, que terão que decidir, de forma unânime, quais entidades serão beneficiadas.

Buffett, que é CEO da Berkshire Hathaway e considerado um dos maiores investidores do mundo, também é conhecido pelas generosas doações à Fundação Bill Gates – mas confirmou que elas serão interrompidas quando morrer.

Há quase 20 anos, Warren é conhecido não só pelo sucesso nos negócios, mas também pela filantropia. Segundo o g1, desde 2006, ele já doou mais da metade de suas ações na Berkshire. Só na última rodada de doações, ocorrida na última sexta-feira (28), foram US$ 5,3 bilhões (R$ 29,6 bi) doados para cinco instituições de caridade.

“Sinto-me muito, muito bem com os valores dos meus três filhos, e confio 100% em como eles vão executar as coisas", declarou o empresário ao Wall Street. "O dinheiro deve ser usado para ajudar as pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós tivemos", completou.