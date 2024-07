Casa do Pão de Queijo entra com pedido de recuperação judicial

Uma das maiores redes de cafeteria do País, a Casa do Pão de Queijo entrou com pedido de recuperação judicial na última sexta-feira (28). A ação foi protocolada na Vara de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 4ª RAJ, em Campinas (SP), e inclui a CPQ Brasil S/A e 28 filiais — todas localizadas em aeroportos. As informações são do jornal Valor Econômico.

A companhia informa, na ação, um passivo de R$ 57,5 milhões a ser renegociado no processo. Do total, R$ 244,3 mil seriam devidos a trabalhadores, R$ 55,8 milhões aos chamados quirografários — a classe sem garantias — e R$ 1,3 milhão a credores enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte.

Veja também Negócios Ex-diretora da Americanas se entrega em Lisboa e deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira Negócios 30 anos do Real: entenda impacto no Ceará e os desafios futuros do plano que controlou a inflação

Consta na ação, além disso, que a dívida não sujeita aos efeitos do processo de recuperação judicial soma R$ 53,2 milhões e que existe um passivo tributário de R$ 28,7 milhões.

Efeitos nas lojas

Na ação, a Casa do Pão de Queijo relata ter sido severamente afetada pela pandemia do coronavírus, que derrubou os números de viagens nos aeroportos do mundo todo. A empresa está instalada em diversos aeroportos do País.

Ainda no processo, a companhia afirma que problemas com uma parceria comercial também contribuíram para a crise e cita, por fim, a inundação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, onde ficam quatro lojas "rentáveis e com fluxo de caixa significativo". Conforme a empresa, a tragédia climática causou impacto financeiro negativo de R$ 1 milhão por mês em vendas e uma perda de Ebitda de aproximadamente R$ 250 mil por mês. "Sem previsão de retorno à normalidade, a empresa teve que demitir 55 funcionários, agravando ainda mais a crise."

Medidas de proteção

A Casa do Pão de Queijo pediu à Justiça a antecipação do chamado "stay period", o período em que ficam suspensas as ações e execuções contra a empresa devedora. São 180 dias que podem ser renovados por 180. O pedido é para que o juiz determine a suspensão antes mesmo de decidir se defere ou não o processamento da recuperação judicial.

Outro pedido "urgente" é para que o juiz determine a manutenção de todos os contratos de locação e proíba a interrupção do fornecimento de energia elétrica.