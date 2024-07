Novo presidente da Junta Comercial do Ceará toma posse nesta terça-feira (2)

A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) realiza, nesta terça-feira (2), às 10h, a cerimônia de posse de Eduardo Jereissati como presidente da entidade e do colegiado de vogais da Autarquia.

Jereissati assume a presidência pelos próximos quatro anos, sucedendo a ex-presidente Carolina Monteiro, que hoje atua na CearaPar, após nomeação pelo governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, no último dia 10 de junho.

Perfil

Eduardo Jereissati tem 41 anos e formação em Contabilidade pela Universidade Federal do Ceará. O novo presidente da Jucec acumula mais de uma década de experiência na instituição, destacando-se por sua contribuição na gestão anterior liderada por Carolina Monteiro.

Colegiado de Vogais

O novo colegiado de vogais, também recentemente nomeado, terá mandato de quatro anos a partir de 4 de maio de 2024, e é composto por representantes de diversas entidades representativas do setor empresarial cearense, prometendo uma gestão marcada pela colaboração e inovação para impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico do estado.

Membros do Colegiado de Vogais (2024-2028):

1. Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Ceará

- Gilvando Furtado de Figueiredo Neto (titular)

- Edson Pereira Portela Neto (suplente)

2. Conselho Regional de Contabilidade do Ceará – CRC-CE

- Clara Germana Campos Gonçalves Torquato (titular)

- Janielxiton da Costa Felix (suplente)

3. Conselho Regional de Economia - CORECON

- Vicente Ferrer Augusto Gonçalves (titular)

- Anderson Passos Bezerra (suplente)

4. Conselho Regional de Administração do Ceará – CRA/CE

- Roberto Capelo Feijó (titular)

- Geraldo Batista de Freitas (suplente)

5. Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Ceará - FCDL

- Ricardo Luiz Andrade Lopes (titular)

- Patrícia Gomes Bessa Bezerra (suplente)

6. Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC

- Natália Uchôa Brandão (titular)

- Emílio Fernandes de Moraes Neto (suplente)

7. Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC

- Carlos Bezerra Filho (titular)

- José Alribeto Pinheiro (suplente)

8. Associação Comercial do Ceará – ACC

- Antonio Gomes Guimarães Neto (titular)

9. Associação dos Micro e Pequenos Empresários de Fortaleza – AMPEFORT

- Eugenio Paceli Vidal Soares (titular)

10. Associação Comercial e Empresarial do Crato

- Marcus Parente de Alencar (titular)

- Lucas Thé de Araújo (suplente)

11. Organização das Cooperativas do Ceará – OCB/CE

- Leonardo Braga Ramalho (titular)

- Denise Braga Olinda (suplente)

12. Representantes do Estado do Ceará

- Eduardo Jereissati de Azevedo (titular)

- Luciana Rêgo dos Santos (suplente)

- Edgar Belchior Ximenes Neto (titular)

- Sonara Capaverde (suplente)

