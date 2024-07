Geração Tech, do IEL, abre vagas gratuitas para 700 jovens

Boa notícia! O Projeto Geração Tech, idealizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) e o Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), chega à sua segunda edição com o objeto capacitar, gratuitamente, 700 jovens com idade mínima de 18 e máxima de 29 anos, no curso de Formação e Desenvolvimento Web, focado na formação de Desenvolvedores Web Full Stack.

O programa oferece vagas divididas entre 250 em formato presencial e outras 450 na modalidade online para residentes do interior do estado, visando a capacitação na área da tecnologia. As inscrições são gratuitas.

A formação intensiva em desenvolvimento web full stack busca conduzir todos os estágios de desenvolvimento de sites e aplicativos, desde a interface até estruturas internas ou bancos de dados, ensinando HTML5, CSS3, Javascript, React, entre outras.

A iniciativa visa suprir uma demanda urgente por especialistas na área da Tecnologia da Informação e promover investimento estratégico no progresso econômico e social do Ceará, gerando oportunidades concretas para jovens entre 18 e 29 anos de idade.

De acordo com a superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes, há um déficit de talentos no mercado na área de tecnologia e os jovens têm um grande potencial a ser desenvolvido.

“O IEL Ceará tem um olhar sempre muito atento às pessoas, especialmente aos jovens, e por isso estamos inovando constantemente em busca de soluções para as necessidades das empresas e novas oportunidades para as carreiras. Com esse programa, iremos preparar os jovens com as competências e habilidades necessárias ao futuro, que já chegou, e esperamos que as portas do mercado se abram para eles. Estamos diante de uma oportunidade única de impulsionar os talentos locais para ver o Ceará dar um grande salto tecnológico”, diz Dana Nunes.

Para a Adece, essa iniciativa é um reflexo do compromisso do Governo do Estado em investir na capacitação da juventude cearense.

"O Geração Tech desempenha também um papel de destaque no fortalecimento da área de tecnologia no Ceará, pois reconhecemos a importância estratégica do programa para o crescimento promissor do nosso Estado. Sob a liderança do governador Elmano de Freitas, estamos trabalhando para unir forças e abraçar a ideia no presente para colhermos os frutos no futuro", afirma o presidente da Adece, Danilo Serpa.

Para participar do Geração Tech, é necessário atender a alguns requisitos: ter entre 18 e 29 anos de idade; ser residente do Ceará; ter concluído o Ensino Médio; dominar conhecimentos em Informática Básica e ter renda per capita de meio salário mínimo ou renda familiar igual ou inferior a três salários mínimos com a devida inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (“CadÚnico”) do Governo Federal.

Além disso, é obrigatório possuir computador ou notebook e acesso à internet para os candidatos da modalidade online. Vale ressaltar que alunos de escola pública terão preferência na seleção. Esses critérios garantirão que o projeto alcance jovens das camadas menos favorecidas, proporcionando-lhes oportunidades de capacitação e inserção no mercado de trabalho.

As inscrições para o projeto já estão abertas e vão até o dia 2 de agosto, podendo ser realizadas por meio do site oficial geracaotech.iel-ce.org.br. A etapa seguinte será a de análises dos aprovados e, logo em seguida, os nomes dos candidatos escolhidos serão divulgados. As matrículas, por sua vez, estarão abertas de 26 de agosto a 4 de setembro.

SINDIALIMENTOS REÚNE ASSOCIADOS EM ALMOÇO

O Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas do Estado do Ceará (Sindialimentos) reunirá seus associados amanhã, terça-feira, 2, em almoço exclusivo num dos restaurantes do Shopping Iguatemi. Além de fomentar o networking entre as diferentes empresas presentes, o evento servirá para um debate sobre assuntos pertinentes à área.

Durante o almoço, o especialista em vendas Diego Azevedo abordará o tema “Máquina de Vendas: o que é e por que implantar na sua empresa”. Consultor da área, Diego falará sobre uma estratégia empresarial que sistematiza e automatiza o processo de vendas, para gerenciar cada etapa, desde a geração de leads até o fechamento do negócio.