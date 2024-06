Como funcionava a 'hierarquia da fraude' das Americanas e o que se sabe até agora

A fraude bilionária das lojas Americanas, descoberta em janeiro de 2023 e que teve desdobramentos nesta semana, inclusive com a prisão do ex-CEO, Miguel Gutierrez, pela Polícia espanhola, em Madri, na sexta-feira (28), e soltura no sábado (29), coloca luz mais uma vez nessa que é considerada uma das maiores histórias de fraude em negócios brasileiros dos últimos anos.

Além disso, por meio da operação "Disclosure" a Policia Federal investiga um grande grupo de ex-funcionários da varejista. Ao todo, segundo apurou o Estadão/Broadcast, investigações internas da empresa apontavam que a lista de pessoas com algum envolvimento nas operações fraudulentas teria pelo menos 60 nomes, entre pessoas que deixaram a companhia ou foram demitidas.

Fontes ligadas ao grupo Americanas teriam relatado que muitos executivos gastavam mais tempo cuidando diariamente de esconder o rombo e fraudar as contas do que trabalhando na gestão da empresa. Por conta disso, a empresa deve buscar um ressarcimento bilionário relativo às inconsistências e, em nota, afirma ter sido vítima e que confia nas investigações da PF.

O que aconteceu com a Americanas?

Em janeiro de 2023, dez dias após assumir o cargo de CEO da Americanas, Sergio Rial, ex-CEO do Santander emitiu um comunicado ao mercado, por meio de fato relevante, reportando um rombo de R$ 20 bilhões nos balanços financeiros da varejista. Posteriormente, uma análise interna determinou que a dívida poderia chegar a R$ 40 bilhões.

A dívida seria oriunda de uma operação comum no varejo, chamada de "risco sacado". Com a transação financeira, a Americanas pagava fornecedores por meio de uma triangulação com bancos, mas os pagamentos não foram devidamente realizados gerando a dívida.

Com todas as informações expostas na noite do dia 11 de janeiro, as ações da Americanas despencaram 77,3% no pregão do dia seguinte e fecharam a R$ 2,72. Foi a maior queda já registrada por uma empresa no Ibovespa, índice de referência dos investidores, desde 1994, segundo o Valor Data.

Ainda em janeiro a Americanas surpreendeu o mercado e credores ao obter uma medida de tutela de urgência cautelar que, na prática, impede a execução antecipada de dívidas por 30 dias. Nos argumentos apresentados à Justiça, a varejista afirma que as "inconsistências contábeis" poderiam alterar seu grau de endividamento e acarretar o vencimento antecipado de R$ 40 bilhões em dívidas.

O banco BTG Pactual tentou derrubar a decisão e mostrar o descontentamento dos credores, mas a Justiça negou o pedido do banco. A medida cautelar dava proteção à empresa mesmo sem a existência de um pedido de recuperação judicial. Na visão do BTG a Justiça estaria dando proteção legal a uma empresa que teria, na avaliação do banco, fraudado o mercado de crédito.

Americanas entra com pedido de recuperação judicial

A empresa entrou com pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 19 de janeiro de 2023. A varejista informou que o valor total de sua dívida é de cerca de R$ 43 bilhões. O pedido é o quarto maior da história do país, ficando atrás somente dos da Odebrecht, da Oi e da Samarco. A quantia em caixa, segundo a varejista, estaria em R$ 800 milhões.

Mais de um ano depois, em março de 2024, a Americanas iniciou o pagamento de cerca de 500 fornecedores e em 4 dias pagou R$ 215 milhões em dívidas, incluindo o pagamento de credores trabalhistas e micro e pequenos empreendedores.

O pagamento faz parte da primeira etapa do plano de recuperação judicial da companhia, que totaliza R$ 4 bilhões. Serão destinados R$ 3,9 bilhões para os fornecedores, sendo R$ 3,7 bilhões para a primeira parcela e até R$ 300 milhões em valor adicional parcelado.

Investigações