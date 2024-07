Fortal 2024 elege sua água oficial: Indaiá

Marca da Minalba Brasil, a Indaiá é a água oficial do Fortal, a maior micareta fora de época do país. Para celebrar essa parceria de sucesso, além de proporcionar hidratação de qualidade para os foliões durante todo o circuito, a Indaiá prepara várias ativações durante o evento, incluindo o lançamento de uma edição especial do seu copo de 220ml, customizada para a festa.

"Indaiá é a água da alegria, da galera reunida, e é a marca de seu segmento mais lembrada pelos cearenses segundo o Top Of Mind 2024. Por isso, temos tanto fit com o Fortal, um dos eventos culturais mais relevantes de todo Nordeste”, comenta Christina Larroudé, diretora de Marketing da Minalba Brasil.

Para animar ainda mais esta edição, a Indaiá levará um time de influenciadoras cearenses, como Gabriela Silveira (@japanesee), Edith Gomes (@edithgomes) e Alexia Marina (@aleexiamarina), esta embaixadora oficial da marca no Fortal 2024. A Indaiá ainda conta com um robusto plano de mídia com ativações como out-of-home, adesivação de lojas, material de ponto de venda e comerciais nos intervalos do programa "Bom Dia, Ceará" da TV Verdes Mares, para garantir a ampla cobertura do evento.

Outra novidade para 2024, são as ativações que acontecerão no Camarote Mucuripe. A empresa desenvolveu um layout exclusivo na embalagem do copo de Indaiá 220ml para os participantes do espaço, proporcionando uma experiência ainda mais exclusiva.

"Os foliões do Camarote Mucuripe, serão impactados desde a entrada do espaço com um túnel imersivo da Indaiá, que promete dar continuidade à energia da festa e ainda garantir muitas fotos ‘instagramáveis’ para todos. O ponto principal de hidratação do camarote será em um bar 100% personalizado pela marca, garantindo os melhores momentos de hidratação e entretenimento para todos”, antecipa Christina.

A Indaiá também será a água oficial da tradicional Feijoada do Siriguella, que acontece no dia 20 de julho, no Marina Park Hotel. O Fortal 2024, que ocorre entre 18 e 21 de julho na Cidade Fortal, reunirá 12 grandes blocos com alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Bell Marques, Léo Santana, Ivete Sangalo, Xand Avião, Felipe Amorim e muitos outros.

Sobre a Minalba Brasil

Minalba Brasil é a divisão de bebidas do GEQ, um dos maiores conglomerados empresariais do País, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados, ideal para todas as ocasiões de consumo. A empresa é líder de água mineral no Brasil e detentora das marcas Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Natural do Horizonte, Refri, Citrus e do energético Night Power. Possui ainda o licenciamento das marcas Grapette e Nestlé Pureza Vital, bem como a concessão para a distribuição das marcas globais premium Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna, e para a produção e distribuição do Minotauro Energy Drink.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 9 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações. Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; e Comunicação, com o Sistema Verdes Mares.