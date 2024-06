Estação Fashion promete inovar o atacado da moda

Lançado no início de 2022 e com mais de 60% dos seus espaços vendidos, o Estação Fashion – um shopping atacadista de moda em acelerada construção na rua Castro e Silva, 537, no centro de Fortaleza – acaba de lançar o "Novo Térreo", um setor amarelo do empreendimento que promete revolucionar a experiência de compras e vendas para clientes e lojistas.

Com 15 lojas de vitrines externas voltadas para a rua, o Novo Térreo pretende oferecer opções mais amplas e modernas, proporcionando melhor visibilidade aos lojistas e uma experiência de compra diferenciada para os consumidores.

Além disso, para impulsionar a experiência dos visitantes, o Estação Fashion lançou recentemente também o Estação 3D, uma experiência imersiva e virtual que permitirá aos clientes explorarem o shopping com detalhes minuciosos. Com vídeos em realidade virtual e tours de 360°, os clientes vivenciarão o shopping de uma forma única.

Com um investimento de R$ 50 milhões, o Estação Fashion deseja transformar o cenário do atacado de moda em Fortaleza. O empreendimento gerará mais de 7 mil vagas de emprego diretos e indiretos nas obras de sua construção e na sua operação.

A implantação do shopping deverá estar concluída no segundo semestre do próximo ano de 2025, trazendo inovação e abrindo mais oportunidades para a indústria de confecções.