Crescimento do PIB do Ceará no 1º trimestre é o maior em 13 anos

O resultado da economia cearense do 1º trimestre deste ano é o melhor para este período desde 2011, quando o Ipece (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica) começou a divulgar oficialmente o PIB (Produto Interno Bruto) estadual.

A economia cearense cresceu expressivos 5,26% de janeiro a março de 2024 na comparação com igual período do ano passado.

Terceiro melhor trimestre da história

Considerando todos os resultados trimestrais da série histórica, houve apenas dois percentuais de expansão superiores. O mais recente foi no segundo trimestre de 2021, com avanço de 18,1%, fortemente influenciado pelos descompassos da pandemia; e o outro foi registrado no terceiro tri de 2014 (alta de 6,5%).

A pujança dos números foi impulsionada especialmente pela indústria, cuja expansão ultrapassou 12%. Serviços (3,8%), comércio (6,4%) e agropecuária (2%) também cresceram.

Além do resultado na série histórica, o crescimento cearense do 1º trimestre foi o maior do Nordeste e representou o dobro da média nacional.

