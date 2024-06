Quina de São João teve 3 apostas vencedoras que vão dividir R$ 229 mi; veja locais

Três apostas, em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, acertaram a Quina de São João, de sábado (22), e vão dividir o prêmio de mais de R$ 229 milhões deste ano. Segundo os cálculos, cada vencedor vai levar R$ 76.638.821,73.

Enquanto isso, os vencedores com quatro, três ou dois acertos também levam quantias menores e diferenciadas, incluindo apostas de Fortaleza, no Ceará.

As apostas vencedoras do prêmio com maiores quantias são de São José do Rio Preto (SP), Viamão (RS) e Gouveia (MG). Conforme divulgação da própria Caixa, a aposta de Viamão foi uma simples, por meio de uma Teimosinha. Já as de São Paulo e Minas Gerais foram bolões com 10 cotas.

Os números sorteados na Quina de São João de 2024 foram: 21 - 38 - 60 - 64 - 70. O sorteio foi realizado no sábado (22).

Confira abaixo os valores das apostas vencedoras:

5 acertos: com três apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ R$ 76.638.821,73;

4 acertos: foram 1.714 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 11.043,83;

3 acertos: foram 144.635 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 124,64;

2 acertos: 3.833.840apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 4,70.

Apostas do Ceará

O Ceará não teve nenhuma aposta vencedora na Quina principal de São João, mas várias que acertaram a quadra ou menos números, por exemplo.

Entre bolões e apostas simples, os vencedores vieram de Camocim, Crato e Fortaleza. As da Capital, por exemplo, foram em bolões com 10 e 50 cotas, realizados em loterias físicas.