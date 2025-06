Saiba quanto rendem os R$ 230 milhões da Quina de São João 2025 na poupança

Quem acertar as cinco dezenas da Quina de São João 2025 pode embolsar um prêmio estimado de R$ 230 milhões. Mas o que fazer com tanto dinheiro? Deixar na poupança parece é a opção mais segura para muita gente.

A seguir, o Diário do Nordeste mostra quanto esse valor renderia em um ano na poupança e como apostar na Quina de São João para conseguir esse valor.

Quanto rendem R$ 230 milhões na poupança?

A poupança é o investimento mais tradicional dos brasileiros. É fácil de aplicar, isenta de Imposto de Renda (IR) e tem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) — o que protege o dinheiro do investidor em caso de falência do banco, até o limite de R$ 250 mil por instituição.

Com taxa anual de cerca de 6,16%, os R$ 230 milhões aplicados por um ano renderiam R$ 14.184.100, segundo simulação feita no app Mobills. O valor total ao fim de 12 meses seria R$ 244.184.100.

Como apostar na Quina de São João

Para apostar na Quina de São João 2025, é possível fazer jogos nas lotéricas, no app Loterias Caixa ou pelo site oficial.

O volante especial permite marcar de 5 a 15 números entre 80. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2,50. Há também a opção Surpresinha, em que o sistema escolhe os números.

Quem quiser aumentar as chances pode participar de bolões, com preço mínimo de R$ 12,50 e cotas a partir de R$ 3,50. O bolão pode ser feito direto no volante ou comprado pronto nas lotéricas, com possível taxa de até 35% sobre a cota.

A Caixa garante que os bolões feitos online têm a mesma segurança dos presenciais. Pagamentos podem ser feitos via Pix ou cartão de crédito.