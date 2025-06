IR 2025: Receita fecha 2º lote nesta quinta (12); relembre quem recebe

O segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será fechado nesta quinta-feira (12) pela Receita Federal e pode incluir contribuintes que entregarem ainda hoje a declaração.

O prazo para a entrega do IR sem pagar multa acabou no último 30 de maio. No entanto, quem é obrigado a prestar contas com o fisco e, por algum motivo, ainda não o fez, deve enviar a documentação e pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do total do imposto devido no ano.

A consulta ao segundo lote da restituição será liberada pela Receita no próximo dia 23 e o pagamento será feito no dia 30, como de costume, na conta indicada pela pessoa ou no PIX, caso essa tenha sido a escolha e se a chave for o CPF.

Segundo a Folha de S. Paulo, pode ser contemplado neste segundo lote quem declarou o IR entre 10 de maio e esta quinta (12). Contudo, há uma lista de prioridades para o pagamento, que dá preferência a idosos, pessoas com deficiência ou com moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, por exemplo.

Lembre a lista de prioridades para receber a restituição do IR

Idosos acima de 80 anos;

Idosos acima de 60 anos;

Pessoas com deficiência (PCDs) ou doença grave;

Profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que optaram por utilizar a declaração pré-preenchida ou por receber via PIX;

Demais contribuintes.

Veja o calendário de pagamento das restituições