Imposto de Renda 2025: consulta ao 2º lote de restituição é aberta nesta segunda-feira (23)

A Receita Federal abre, às 10 horas desta segunda-feira (23), a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IPRF) 2025. O depósito de 6.545.322 restituições será realizado no próximo dia 30 e chega a R$ 11 bilhões. Este lote, conforme a Receita Federal ainda contempla as restituições residuais de exercícios anteriores.

Para consultar a restituição, o contribuinte deve acessar o site "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Consultar a Restituição". Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração.

A Receita disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones que permite consulta sobre liberação das restituições do IRPF e a situação do CPF.

Quem deve receber a restituição neste lote?

Do total de restituições a serem pagas, R$ 1.780.688 serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Serão: 148.090 restituições para idosos acima de 80 anos, 1.044.585 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 91.363 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 496.650 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 4.764.634 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix.

Calendário de restituição 2025