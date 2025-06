'Tudo em Dia': Caixa oferece até 90% de desconto em dívidas renegociadas; saiba como participar

Clientes da Caixa Econômica Federal têm a oportunidade de quitar dívidas com até 90% de desconto por meio da campanha Tudo em Dia 2025, lançada pelo banco nesta semana. A ação tem como objetivo facilitar a regularização financeira de quase 6 milhões de pessoas, incluindo pessoas físicas e jurídicas.

Segundo a instituição, mais de 85% dos devedores poderão liquidar seus débitos pagando até R$ 2 mil. As condições especiais de renegociação valem para contratos em atraso e estão disponíveis em diversos canais de atendimento.

Os interessados podem acessar os serviços pelo site oficial da campanha, aplicativo Cartões Caixa e também via WhatsApp. Para quem preferir o atendimento presencial, é possível procurar agências da Caixa, além de casas lotéricas, desde que o valor negociado não ultrapasse R$ 5 mil.

Durante o período de vigência da campanha, o caminhão Tudo em Dia Caixa percorrerá diversas cidades brasileiras, oferecendo atendimento em locais públicos e de fácil acesso, como praças e centros comerciais.

Após a quitação dos débitos, o nome do cliente será retirado dos cadastros de inadimplentes no prazo máximo de cinco dias úteis, conforme informou o banco.

Além da campanha principal, a Caixa informou que clientes com contratos comerciais fora da iniciativa também terão alternativas para renegociar dívidas, incluindo parcelamentos em até 120 meses, acordos de cartões de crédito e parcelamento de faturas.

Renegociação de dívidas habitacionais

Dívidas habitacionais também poderão ser negociadas com condições especiais. Os clientes poderão usar o saldo do FGTS para abater até 80% da prestação mensal, inclusive em casos de atraso de até seis parcelas. Outras opções incluem incorporação de encargos e pausas nos pagamentos, a depender do tipo de contrato.

São abrangidos pela medida financiamentos para compra de imóveis novos ou usados, aquisição de terrenos com construção, bem como reformas ou ampliações. As renegociações podem ser realizadas pelo aplicativo Habitação Caixa.

A iniciativa faz parte do esforço do banco em reduzir a inadimplência e contribuir com a organização financeira dos brasileiros, especialmente diante do alto índice de endividamento das famílias no país.