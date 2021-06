Guaramiranga é a primeira cidade do Ceará a vacinar contra Covid todos os adultos cadastrados

Guaramiranga se tornou, neste domingo (27), o primeiro município do Ceará a aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em toda a população acima dos 18 anos cadastrada na plataforma Saúde Digital. A cidade é o segundo menor município do Estado, com cerca de 5,1 mil moradores e, até a manhã de hoje, 4.607 pessoas foram imunizadas com a D1, conforme a Prefeitura.

Para celebrar o cumprimento da meta, a Prefeitura de Guaramiranga, em parceria com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), realiza a um evento neste domingo (27) em um dos pontos de vacinação.

“Hoje, dia 27 de junho 2021, é um dia muito feliz para o Ceará. A gente está vacinando 100% da população adulta do município de Guaramiranga. É o primeiro município a completar 100% da sua população adulta cadastrada no Saúde Digital. Guaramiranga teve um plus porque vacinou mais habitantes do que tinha no censo do IBGE de 2010”, disse a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Saúde do Ceará, Magda Almeida.

Já a secretária de Saúde de Guaramiranga, Silvana Soares, ressaltou que a cidade atingiu seu objetivo. “É com muita alegria que conseguimos atingir o nosso objetivo de vacinar mais de 100% da nossa população adulta. Isso nos traz muita felicidade. Queria fazer um chamado a você para não perder as segundas doses e continuar com os cuidados sanitários: uso de máscara, lavagem das mãos e o distanciamento social”, completou.

Sesa alerta para retorno à D2

Segundo Magda Almeida, a estimativa é que, até agosto, todo o Ceará esteja com 100% da sua população, cadastrada no Saúde Digital, imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ela também fez um apelo para que os cearenses já vacinados com a D1 procurem as unidades de saúde para completar a imunização com a segunda dose.

“Elas têm que vir para a segunda dose para completar o esquema de vacinação. Mesmo vacinado você precisa manter as regras de higiene, a proteção individual, fazendo uso de máscara, não aglomerando e fazendo testes se apresentar sintomas gripais”, finalizou.

Foto: Fátima Holanda/Ascom Sesa

A Prefeitura de Guaramiranga iniciou a vacinação da população de 18 a 19 anos na última sexta-feira (25). No sábado (26), o município realizou uma busca ativa dos moradores que não tinham se cadastrados ou sido vacinados contra a Covid-19.

Até este domingo (27), Guaramiranga registrou 769 casos de Covid-19 e cinco moradores morreram em decorrência da doença, conforme o boletim epidemiológico mais recente do Município.

O município de Guaramiranga será objeto de monitoramento da Sesa para avaliação da resposta imune e de eventual falha vacinal dos imunizantes. O acompanhamento será feito por meio de sorologia, anticorpos neutralizantes e seguimento dos casos positivos para Covid-19.

Os 18 vacinados contra a Covid-19 neste domingo (27) em Guaramiranga compartilham o mesmo sentimento: gratidão. Os jovens de 18 anos foram os últimos imunizados com a primeira dose no município. O estudante Caíque Franco conta que não esperava receber o imunizante tão cedo. Ele acreditava que receberia a primeira dose da vacina somente em agosto, conforme a projeção da Sesa para a sua faixa etária. Legenda: Caíque Franco recebeu primeira dose da vacina contra Covid-19 durante evento em Guaramiranga Foto: Fernanda Aires "Eu fiquei grato. Até hoje ainda não sei muito bem qual emoção sentir. Se é felicidade ou só gratidão. Eu fiquei muito tempo em casa, até mesmo me privei da escola por muito tempo. 2020 inteiro fiquei fora da escola e a gente tem saudade dos amigos. Essa vacina é a esperança de voltar ao normal porque essa pandemia não pode ser o novo normal", diz. O sentimento de gratidão vem acompanhado de uma sensação de alívio por Érika Martins, uma das 18 vacinadas de hoje. A expectativa agora é receber a segunda dose para completar a imunização. Legenda: Érika Martins recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 em Guaramiranga Foto: Fernanda Aires Powered by RedCircle "Daqui a alguns dias, alguns meses poder andar sem máscara. Para nós é muito gratificante ter 100% vacinada. É alívio. Agora é esperar a segunda dose. daqui a pouco tá aí, em 28 dias. Só agradecer", completa Érika.