Camilo envia ofício à Pfizer para tentar compra direta de vacina para o Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana, divulgou nas redes sociais, na tarde deste sábado (26), que enviou ofício à empresa Pfizer, na última quarta (23), para solicitar a compra direta da vacina do laboratório contra o novo coronavírus, para agilizar a vacinação no Estado.

Camilo Santana Governador do Ceará Estamos tentando adquirir a vacina desde o ano passado, com outros ofícios enviados, mas a empresa alegou negociações com o Governo Federal naquele momento como impeditivo. Além disso, continuamos buscando negociações com outros laboratórios, inclusive no exterior."

Camilo publicou a fotografia do ofício enviado à presidente da Pfizer Brasil, Marta Díez. No documento, o governador afirma que "para garantir qua a campanha de vacinação tenha a agilidade necessária, é de grande importância realizar uma nova negociação com a Pfizer Brasil. Esperamos que essa cooperação se torne uma realidade, mediante acordo nesse sentido".

O Ceará recebeu um total de 270.900 doses da Pfizer, distribuídas pelo Governo Federal. A última remessa, com 93 mil, chegou na última quinta-feira (24). O Estado já vacinou mais de 3,8 milhões de pessoas com a primeira dose.

Além da Pfizer/BioNTech, o Ceará já recebeu e aplica vacinas da CoronaVac/Butantan, Oxford/AstraZeneca e Janssen/Johnson & Johnson. Na publicação, Camilo Santana também lembrou que, no mês de julho, chegará a primeira remessa da Sputnik V, adquirida pelo Governo do Estado.

Fortaleza chega a 1 milhão de vacinados

Fortaleza ultrapassou a marca de 1 milhão de vacinados com a primeira dose de imunizantes contra a Covid-19, neste sábado. O número foi divulgado pelo prefeito José Sarto, no dia que o Município agendou mais de 70 mil pessoas para serem vacinadas, em 113 centros de vacinação.

Com a marca atingida, a capital cearense já conseguiu imunizar, com a primeira dose, mais de 37% da população total. "Um marco que expressa nosso compromisso de levar proteção, renovar esperança e salvar vidas", escreveu o prefeito nas redes sociais.