Ceará recebe 1º lote de vacinas da Janssen e novas doses da CoronaVac e Pfizer nesta quinta (24)

JANSSEN NO BRASIL

As primeiras doses da Janssen desembarcaram no Brasil nesta terça-feira (22). O lote com 1,5 milhão de doses da vacina contra Covid-19 da farmacêutica chegou durante a manhã, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

dose única, o que possibilita uma imunização mais rápida. O fármaco contra o novo coronavírus é o único do Programa Nacional de Imunização (PNI) que necessita da aplicação em apenas uma etapa. A previsão inicial era que seriam entregues 3 milhões de doses na última terça-feira (15). A data, porém, foi adiada e a nova previsão passou a ser quarta-feira (16), o que também não ocorreu.

Segundo o secretário-executivo da Saúde, Rodrigo Cruz, a pasta está em negociações para receber doses adicionais do imunizante.