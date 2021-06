Entrega de vacinas da Janssen ao Brasil, prevista para esta terça (15), é adiada

A entrega de três milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen, que seria feita ao Brasil nesta terça-feira (15), foi adiada.

Em nota, o Ministério da Saúde diz que aguarda nova previsão de entrega. "A pasta aguarda confirmação da data por parte do laboratório, mas a expectativa é de que as doses cheguem ainda esta semana ao País em três remessas", informa a pasta.

Ainda não há informação sobre o motivo do adiamento da entrega. Questionada, a Janssen disse apenas que "segue dialogando com o Ministério da Saúde e outras autoridades locais com o objetivo de disponibilizar a vacina no país o quanto antes".

Prazo para aplicação

Ainda nesta segunda-feira (14), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a expectativa para a chegada das doses. Inicialmente, o programado era que o avião com o carregamento pousasse em Guarulhos, São Paulo, ainda na terça (15).

Apesar do prazo curto para o fim da validade, especificado para o dia 27 de junho, o titular da pasta garantiu que a data limite não será ultrapassada, já que as vacinas serão rapidamente distribuídas às capitais brasileiras.

Vacina da Janssen no Ceará

Na noite da última sexta-feira (11), o governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou que 120,2 mil doses do imunizante da empresa Jonhson & Jonhson serão encaminhadas ao Estado.

Após decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado, as doses serão destinadas a todos os 184 municípios cearenses, e devem ser aplicadas em pessoas do público geral, de 30 a 44 anos.