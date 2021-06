Vacina da Janssen deve ser distribuída a todos os municípios do Ceará

As doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 serão distribuídas para todos os municípios do Ceará. A informação foi confirmada pela vice-presidente da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado, Sayonara Cidade, nesta quarta-feira (9).

Os imunizantes, que ainda não têm data específica para desembarque no Brasil, chegarão já próximos à data de vencimento, delimitada para o dia 27 de junho. Ao todo, 3 milhões de doses devem desembarcar em solo brasileiro.

Esse prazo "apertado" demandaria uma estratégia diferenciada para distribuição. Nesta terça (8), o Ministério da Saúde havia informado que apenas as capitais brasileiras receberiam o imunizante.

Segundo Sayonara, que é presidente do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde do Estado (Cosems-CE), as prefeituras de cidades cearenses farão mutirões de vacinação para a aplicação de doses de forma rápida.

"É uma vacina fácil de ser aplicada, uma única dose, e não ter porque não descentralizar. Todos os municípios vão receber", disse Sayonara em entrevista ao Diário do Nordeste.

Ela cita que com a vacina da Pfizer, que requer baixíssimas temperaturas para conservação, além de treinamento de vacinadores, houve descentralização. "Não teria como ser diferente", destaca.

Público geral

Ainda conforme informações da vice-presidente da CIB, as doses serão utilizadas na imunização da população geral, sem um público específico como foco.

Além disso, ela aponta, a decisão de enviar as vacinas da Janssen a todos os municípios foi tomada em consenso entre a Presidência da CIB, ocupada pelo secretário da Saúde, Dr. Cabeto, e a Vice-presidência, ocupada por Sayonara.

Até o momento, não existe data específica para a chegada da vacina da farmacêutica belga no Brasil nem no Ceará. O número total de doses que serão encaminhadas ao Estado também não foi definido.