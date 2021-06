Mais de 3 milhões de doses da vacina Janssen chegam ainda em junho ao Brasil, diz ministro

O Brasil receberá "mais 3 milhões de doses" da vacina Janssen, da farmacêutica da Johnson & Johnson, ainda neste mês de junho. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta sexta-feira (4/6), durante entrevista em Brasília.

Os imunizantes estavam previstos para chegar a partir de julho próximo. O Brasil tem acordo assinado para a aquisição de 38 milhões de doses da farmacêutica.

"Hoje mesmo, fechamos com a Janssen para trazer mais 3 milhões de doses que serão aplicadas agora no mês de junho", disse.

Com dose única, a vacina Janssen pode acelerar a imunização da população brasileira.

Eficácia da vacina Janssen

A vacina da Janssen tem eficácia de 66% na proteção de casos moderados e graves da Covid-19. Resultado foi divulgado pelo laboratório Jonhson & Johnson em janeiro.

Nos casos mais graves, a eficácia na profilaxia em adultos sobe para 85%. O produto é o único de dose única com estudos avançados apontando a segurança da imunização.

De acordo com a farmacêutica, as doses da Janssen podem ficar armazenadas por pelo menos três meses, com temperatura entre 2ºC e 8ºC. Após aberto, o frasco deve ser utilizado em até seis horas.

Aprovação na Anvisa

O uso emergencial da vacina Janssen foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 31 de março por meio de votação unânime, durante a 5ª Reunião Extraordinária Pública do colegiado da entidade.

Gustavo Mendes Lima Santos, gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, pontuou em sua apresentação que estudos, assim como aprovações de uso em diversos países, mostraram que a dose única da vacina é eficaz em adultos acima de 18 anos.

"Temos dados de que a vacina produziu anticorpos neutralizantes e induziu respostas celulares. Também tem respostas de neutralização do SARS-CoV-2 em 14 dias após a única dose", comentou o gestor.