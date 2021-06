Mutirão de cadastro para vacina contra a Covid-19 é ampliado para os terminais de ônibus

O mutirão de cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza será ampliado para os sete terminais de ônibus da Cidade a partir desta quinta-feira (24). O anúncio foi feito pelo prefeito Sarto Nogueira nas redes sociais.

O atendimento funcionará das 8h às 14h, auxiliando usuários que ainda não estão cadastrados na plataforma Saúde Digital. "A vacina é um direito de todos, e estamos empenhados em garantir o acesso a cada um dos fortalezenses", disse o prefeito.

O mutirão de cadastro na Capital já acontece nos 27 Centros de Referência da Assistência Social (CRASs), nos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas) e em três Centros de Cidadania e Direitos Humanos (CCDHs).

Repescagem

Ainda segundo a Prefeitura, o público que perdeu o agendamento da segunda dose da CoronaVac ou que ultrapassou a data limite que consta no cartão de vacinação poderá se vacinar nesta quinta-feira (24) ou na sexta-feira (25).

O atendimento acontece das 9h às 17h, nos Cucas do Mondubim, Barra do Ceará, Jangurussu e José Walter, e também no Sesi Parangaba.

Fortaleza vacina na fase atual a população em geral entre 59 e 18 anos, em idade escalonada, além de gestantes e puérperas.

Balanço mais recente aponta que 947.901 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina na Capital.