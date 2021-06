Fortaleza ultrapassa marca de 1 milhão de vacinados contra a Covid-19 com a 1ª dose

Fortaleza ultrapassou a marca de um milhão de vacinados com a primeira dose de imunizantes contra a Covid-19. O número foi atualizado pelo prefeito José Sarto (PDT) ainda no início deste sábado (26).

Neste sábado, inclusive, mais de 70 mil pessoas foram agendadas para recebimento da primeira dose em 113 centros de vacinação no Município.

Com a marca atingida, a capital cearense já conseguiu imunizar, com a primeira dose, mais de 37% da população total.

"Um marco que expressa nosso compromisso de levar proteção, renovar esperança e salvar vidas", escreveu o prefeito nas redes sociais.

Mutirão de vacinação

Em transmissão ao vivo na última quinta-feira (24), a secretária municipal de saúde, Ana Estela Leite, ressaltou que todas as doses recebidas pelo Município até sexta (25) deverão ser utilizadas até segunda (28).

Entre domingo (27) e segunda (28), mais de 40 mil pessoas estão agendadas para vacinação em Fortaleza. Nas novas listas, além de grávidas e puérperas, cidadãos nascidos nas décadas de 1960, 1970 e 1980 foram contemplados.

Agendamento de vacina

Para ser agendado e receber a vacina contra a Covid-19, é necessário estar cadastrado no Saúde Digital. Já para conferir o agendamento, é possível ver o dia, local e hora marcados no Vacine Já.

Os locais de vacinação foram ampliados na última segunda-feira (21). No total, são 113 pontos: 100 postos de saúde (60 a mais), 4 Cucas, 3 policlínicas, 3 shoppings, além do Sesi Parangaba, Castelão, Centro de Eventos.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

SERVIÇO

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.