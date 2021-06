Fortaleza divulga mais de 40 mil agendados para vacina contra Covid no domingo (27) e segunda (28)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou as listas de agendamento para vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 no domingo (27) e segunda (28) em Fortaleza. Ao todo, em três novas listas divulgadas, mais de 40 mil pessoas devem receber imunização na Capital.

Entre as faixas etárias contempladas, diversos anos estão dispostos no documento, entre anos 60, 70 e 80. Ainda assim, as relações incluem nascidos até 1984.

Além da população geral, a lista para grávidas e puérperas que serão atendidas no domingo (27) também foi disponibilizada.

> Acesse lista de agendados da população geral para 27/06

> Acesse lista de agendados da população geral para 28/06

> Lista de gestantes e puérperas para o dia 27/06

Para ser agendado, é necessário estar cadastrado no Saúde Digital. Já para conferir o agendamento, é possível ver o dia, local e hora marcados no Vacine Já.



Os locais de vacinação foram ampliados nesta segunda-feira (21). No total, são 113 pontos: 100 postos de saúde (60 a mais), 4 Cucas, 3 policlínicas, 3 shoppings, além do Sesi Parangaba, Castelão, Centro de Eventos.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

SERVIÇO

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.