Junho é mês com maior número de vacinados contra Covid no Ceará; média é de 46 mil doses por dia

O ritmo de vacinação contra a Covid-19 no Ceará voltou a acelerar, após queda em maio. Até o último dia 23, mais de 3,87 milhões de pessoas já haviam recebido a 1ª dose da imunização – 1.018.816 delas somente em junho, mês com mais vacinados.

Neste mês, foram aplicadas, em média, 46.309 doses por dia, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). No passado, a média foi de 23.352 aplicações diárias, menor do que a registrada em abril, de 32.957 doses/dia.

O último balanço divulgado pela Sesa apontou que 3.871.087 doses de imunizantes contra a Covid já haviam sido aplicadas no Estado até o dia 23. Do total, 2.782.461 se referem à D1. O número restante, 1.088.626 doses, corresponde, então, aos cearenses já imunizados contra a doença.

Conforme o levantamento, o Ceará já recebeu 4.692.918 doses de imunizantes. Já chegaram ao Estado quatro vacinas distintas: Coronavac (Sinovac/Butantan), Covishield (AstraZeneca/Oxford), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e Janssen (Johnson & Johnson).