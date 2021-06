Cidades do Ceará começam a receber vacina da Janssen e planejam utilização a partir de hoje (25)

Municípios cearenses começam a receber, nesta sexta-feira (25), doses do imunizante da Janssen que chegaram ao Estado na última quinta-feira. O primeiro lote tem 61.100 doses, que são administradas em dose única, destinadas ao público entre 30 e 44 anos.

O vice-presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE), Rilson Andrade, confirma que as vacinas da Janssen já estão sendo distribuídas.

No município em que é ele é secretário municipal de saúde, Pindoretama, o recebimento das vacinas foi agendado para as 10h. Segundo ele, outros municípios que também recebem no mesmo horário são Beberibe, Cascavel, Chorozinho, Horizonte, Ocara e Pacajus.

A vacinação está sendo distribuída de acordo com a inscrição do público de 30 a 44 anos. “Vai do cadastro que cada município tem, que é um percentual que está sendo distribuído”, detalha Rilson.

O gestor detalha que a primeira remessa de Janssen distribuirá 57.955 doses para todos os municípios, exceto Guaramiranga e Fortaleza. Ele ainda não recebeu esclarecimento sobre as exceções. Entre as cidades com quantitativos já confirmados, estão:

Juazeiro do Norte - 2.175

Crateús - 410

Sobral - 2.580

Caucaia - 3.120

Maracanaú - 2.335

Maranguape - 1.305

Aquiraz - 870

Pindoretama

No caso de Pindoretama, por exemplo, possuem o cadastro 3.205 pessoas entre 30 a 44 anos. Nessa primeira remessa, vão receber 295 doses da Janssen. Está sendo organizado um "domingão de vacinação" para o dia 27.

Fortaleza

A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) disse que ainda não recebeu doses da Janssen e que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) é responsável pela distribuição.

A Sesa informou que as definições sobre a distribuição da Janssen serão discutidas na reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB), hoje, a partir das 14 horas.

Maranguape

O município de Maranguape informou que receberá, na tarde desta sexta-feira, 1.305 doses para imunizar a população de 30 a 44 anos que estão cadastradas e agendadas no site Saúde Digital. A vacinação desse público será realizada domingo (27), na sede e em alguns distritos do município.

Guaiúba

Guaiúba está indo pegar as vacinas na Regional de Maracanaú, nesta manhã, e prevê vacinar as pessoas ainda hoje, a partir das 13h, com 195 doses da Janssen, de acordo com Maria Zuleide, secretária municipal da saúde.

Além dela, serão recebidas mais 90 doses de vacina Pfizer e 60 doses da Coronavac. Conforme Zuleide, hoje será iniciada a fase do público geral de 40 a 45 anos.

Izabella Fernandes Prefeita de Guaiúba Todas as doses recebidas serão aplicadas imediatamente para que, na próxima semana, já avancemos para o próximo público, a partir de 30 anos de idade

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.