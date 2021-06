Ceará tem 519 mil doses de vacina contra a Covid-19 estocadas para D1, diz Sesa

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) divulgou que o Ceará tem estoque de 519 mil doses de vacinas nesta terça-feira (22). Segundo a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Magda Almeida, os imunizantes armazenados são para primeiras doses (D1).

A vacinação contra a Covid-19 está suspensa em pelo menos quatro capitais brasileiras por falta de imunizantes.

A expectativa é que até o fim de agosto 100% da população adulta cadastrada no Saúde Digital esteja vacinada no Ceará, segundo Magda. "Se o Ministério da Saúde conseguir manter a regularidade com que tem sido enviadas as doses e a quantidade, é possível que nós sejamos um dos primeiros estados a vacinar 100% a população", disse.

Assista à fala da secretária:

Magda Almeida Secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa "É através da vacinação que a gente vai conseguir romper a cadeia de transmissão do coronavírus. A vacinação não faz com que a pessoa não adoeça, mas evitas as formas graves e o óbito pela Covid-19".

Estratégias municipais

Ainda segundo Magda Almeida, é importante que os municípios mantenham estratégias ágeis e aumentem os locais de vacinação, mantendo o ritmo atual de imunização.

"Quanto mais rápido a população tiver imunizada, mais rápido a gente vai tentar voltar à normalidade. Nesse momento ainda é importante que mesmo vacinado você use máscara, que você mantenha distanciamento, mas a partir de agosto, com a população toda vacinada, nós vamos começar a pensar mecanismos e estratégias de como vamos conviver com esse vírus", destacou.