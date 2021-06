Próximos agendamentos para vacina contra Covid na Capital serão mais perto de endereços cadastrados

O público de Fortaleza deve ser agendado para vacinação contra Covid-19 mais próximo de casa a partir desta sexta-feira (25), devido ao aumento de pontos de imunização. A mudança foi anunciada pelo coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial, Erlemus Soares, em entrevista do Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

"A gente acredita que a partir de sexta-feira, com as listas que já estão divulgadas de sexta e sábado, a gente melhore a distribuição especial porque agora nós temos 113 locais de vacinação", afirmou Erlemus.

O aumento da capacidade foi possível com o maior número de doses, segundo o coordenador. A Prefeitura de Fortaleza divulgou listas com agendamento de pessoas de até 37 anos até sábado (26) - dia em que estão agendadas cerca de 70 mil pessoas com 106 postos de saúde na campanha.

"A gente iniciou uma campanha com 5 ou 6 pontos de vacinação. Hoje, nós estamos com 113. Então a gente está levando a vacinação para mais próximo de casa, utilizando nossa grande e vasta rede de atenção primária", ressaltou o coordenador.

O ponto principal de vacinação é o Centro de Eventos, que recebe cerca de 10% dos agendamentos e tem capacidade para vacinação de até 7 mil pessoas.

Na manhã desta terça-feira (22), durante cerimônia de início da construção do Hospital Universitário da Uece, o governador Camilo Santana afirmou que o Ceará recebe novas doses de vacina contra Covid-19 ainda nesta terça. Não foi informado quantas doses e qual o imunizante.

O Brasil recebeu 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen nesta terça-feira. A data e a quantidade de doses que o Ceará irá receber ainda não foram divulgados pelo Ministério da Saúde.

Até segunda-feira (21), 926.108 pessoas receberam a primeira dose de um imunizante em Fortaleza. E 339.161 pessoas já estão com o cronograma completo. A população geral é imunizada desde 6 de junho, por ordem decrescente de idade, com 242.184 vacinados com a primeira dose.

Agendamento da segunda dose

Erlemus Soares afirmou que a melhoria do georreferenciamento, para considerar a proximidade do ponto de vacinação do endereço do agendado, também deve acontecer na aplicação da segunda dose.

Dessa forma, o ponto determinado para receber a dose de reforço pode ser diferente do que a pessoa recebeu a primeira dose. As datas também podem ser antecipadas, segundo Erlemus.

Erlemus Soares coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial "A gente tem tentado, a medida que chegam as doses de D2 junto ao Ministério, a gente tem buscado antecipar essa segunda dose. Não esperar os 90 dias de aprazamento no caso das vacinas da AstraZeneca e Pfizer. Então fique atento, poque pode mudar o local de vacinação para segunda dose"

As listas de agendamento para segunda dose também são publicadas no portal da Prefeitura. Além disso, as informações de data, horário e local são repassadas por WhatsApp, conforme o número cadastrado no Saúde Digital.

Requisitos para vacinação

No momento da vacinação, é necessário mostrar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Os cidadãos são agendados para vacinação após se cadastrarem no Saúde Digital, plataforma do Governo do Ceará.

Os idosos, pessoas acima de 60 anos, podem procurar qualquer ponto de vacinação após cadastrados, sem necessidade de aguardar agendamento.

Caso a pessoa esteja com a segunda dose da vacina da AstraZeneca próximo ao limite de 90 anos, e não tenha sido agendada, também pode procurar qualquer ponto para receber o reforço.

Para o público da população em geral que perdeu o agendamento da primeira dose, a Prefeitura realiza repescagem de acordo com a idade.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

SERVIÇO

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.