40,3% da população de Fortaleza está vacinada com a 1ª dose contra a Covid-19, afirma Sarto

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, anunciou por meio das suas redes sociais que 40,3% da população de Fortaleza foi beneficiada com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com a publicação do gestor municipal, feita neste domingo (27), a porcentagem significa que 1.085.156 pessoas que residem na capital cearense receberam a D1.

Sobre a 2ª dose, "já são 340.186 vacinados, o equivalente a 12,6% da população", disse Sarto. Nesse sábado (26), Fortaleza encerrou o dia com recorde de vacinados em 24 horas. 58.021 receberam a D1 em um dia.

Sarto Nogueira Prefeito de Fortaleza Celebramos esse recorde com a fé e a esperança renovadas! Que belo trabalho! Parabéns às nossas equipes de saúde!"

Mutirão

Em transmissão ao vivo na última quinta-feira (24), a secretária municipal de saúde, Ana Estela Leite, ressaltou que todas as doses recebidas pelo Município até sexta (25) deverão ser utilizadas até segunda (28).

Entre domingo (27) e segunda (28), mais de 40 mil pessoas estão agendadas para vacinação em Fortaleza. Nas novas listas, além de grávidas e puérperas, cidadãos nascidos nas décadas de 1960, 1970 e 1980 foram contemplados. Para a terça-feira (29) foi divulgada lista referente à D2.

Cadastro

Para ser agendado e receber a vacina contra a Covid-19, é necessário estar cadastrado no Saúde Digital. Já para conferir o agendamento, é possível ver o dia, local e hora marcados no Vacine Já.

Os locais de vacinação foram ampliados na última segunda-feira (21). No total, são 113 pontos: 100 postos de saúde (60 a mais), 4 Cucas, 3 policlínicas, 3 shoppings, além do Sesi Parangaba, Castelão, Centro de Eventos.