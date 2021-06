Guaramiranga deve concluir domingo (27) vacinação com 1ª dose de toda a população acima de 18 anos

A cidade de Guaramiranga, no Maciço de Baturité, segundo menor município do Ceará com cerca de 5,1 mil moradores, deve aplicar, até domingo (27), a primeira dose do imunizante contra a Covid em toda população acima de 18 anos. A projeção foi feita pelo secretário estadual da Saúde, Dr. Cabeto, nesta quinta-feira (24) e confirmada pela prefeita Roberlândia Ferreira.

"Ceará tem, cada vez mais, ampliado a capacidade de vacinação. Já tem aí alguns municípios que vão já completar essa semana 100% da população vacinada (com a primeira dose). Guaramiranga, no domingo, fecha a vacinação de toda a população destinada à vacinação", disse o secretário. Ele não detalhou quais outros municípios do Estado estão próximo de atingir essa marca.

No início desta semana, o Diário do Nordeste informou que Guaramiranga começou a vacinar pessoas a partir de 20 anos contra a Covid-19. Com base em informações do vacinômetro estadual, da Sesa, ela foi a primeira cidade cearense a iniciar essa faixa etária.

Conforme dados mais recentes publicados, até quinta-feira (24), no site da Prefeitura de Guaramiranga, 3.169 vacinas foram aplicadas na cidade, sendo 2.641 dose 1 e 528 dose 2.

Busca ativa da população

No Ceará, para receber o imunizante, uma das prerrogativas é estar cadastrado no sistema online Saúde Digital, criado pela Sesa para registro e controle da vacinação.

Conforme dados da plataforma, até esta quinta-feira (24), Guaramiranga tem 4.390 cadastros confirmados. O que daria uma diferença de 1.749 pessoas cadastradas, mas ainda não imunizadas.

Contudo, nesse total de remanescente há adolescentes entre 17 e 12 anos, já que este mês a Sesa liberou o cadastro no Saúde Digital para este público. No entanto, a vacinação dessa população ainda não foi autorizada no Ceará. Dentre as vacinas em uso, somente a da Pfizer pode ser aplicada nessa população.

Por isso, nesse momento, a gestão municipal, conforme informou a prefeita Roberlândia Ferreira, realiza busca ativa da população acima de 18 anos para concluir os trabalhos até domingo.

Até o dia 23 de junho, Guaramiranga registrou 755 casos de Covid-19 e cinco moradores morreram em decorrência da doença, conforme o boletim epidemiológico mais recente do Município.