Ceará começa a cadastrar pessoas de 12 a 17 anos para vacinação contra a Covid-19

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou, nesta quinta-feira (17), que está aberto o cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 12 a 17 anos.

O cadastro pode ser realizada na plataforma Saúde Digital. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina Pfizer/BioNTech em crianças a partir de 12 anos no Brasil.

O Ceará aguarda um lote com 93,6 mil doses do imunizante ainda nesta quinta. No entanto, a Sesa frisou que ainda não existe previsão para começar a vacinação deste público.

Na última sexta-feira (11), a pasta divulgou calendário com previsão de finalizar a vacinação de toda a população a partir de 18 anos já cadastrada até o fim de agosto. Veja como ficou o cronograma:

12 a 18 de junho - pessoas de 59 a 55 anos

19 a 25 de junho - pessoas de 54 a 45 anos

26 de junho a 5 de julho - pessoas de 44 a 40 anos

6 a 26 de julho - pessoas de 39 a 30 anos

27 de julho a 25 de agosto - pessoas de 29 a 18 anos

Segundo o documento, o maior grupo com pessoas cadastradas no Saúde Digital é o de 29 a 18 anos, com 411.347 pessoas. Por isso, a imunização deste total demandaria mais tempo: 30 dias.

Vacinação de jovens no Brasil

O município de Betim, em Belo Horizonte, foi o primeiro município brasileiro a iniciar a imunização de jovens contra a Covid-19. Desde a última quinta-feira (15), estudantes de 12 a 17 anos da rede municipal mineira de ensino são vacinados com a Pfizer.

De acordo com a prefeitura, serão imunizados alunos dos 7º, 8º e 9º ano, totalizando 13.519 adolescentes.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente os dados do adolescente

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e a profissão

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.