Secretaria divulga calendário com datas previstas para vacinação da população até 18 anos no Ceará

A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) divulgou calendário com previsão de data para a vacinação de toda a população geral já cadastrada no sistema Saúde Digital, que reúne os dados dos que irão se imunizar em solo cearense.

Conforme o documento, divulgado nesta sexta-feira (12), a expectativa é que os já inclusos sejam todos inoculados com doses contra a Covid-19 até o fim de agosto.

Confira a previsão:

Calendário previsto pela Sesa de acordo com cadastros no Saúde Digital

12 a 18 de junho - pessoas de 59 a 55 anos

19 a 25 de junho - pessoas de 54 a 45 anos

26 de junho a 5 de julho - pessoas de 44 a 40 anos

6 a 26 de julho - pessoas de 39 a 30 anos

27 de julho a 25 de agosto - pessoas de 29 a 18 anos

De acordo com a previsão, as pessoas de 59 a 55 anos começam a entrar para o agendamento de vacinação a partir deste sábado (12), seguindo no planejamento para os municípios até o próximo dia 18 de junho.

As datas apontam que o último grupo previsto deve ser imunizado entre 27 de julho e 25 de agosto, incluindo pessoas de 29 a 18 anos.

Calendário pode mudar

No entanto, as épocas previstas no documento da Sesa levam em consideração a data de início apontadas. Dessa forma, municípios como Fortaleza, que iniciaram a vacinação do público geral antes do especificado, podem seguir outro esquema de agendamento.

Além disso, a meta estipulada pela secretaria leva em consideração o repasse de doses da vacina contra a Covid-19 feito pelo Ministério da Saúde por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI).