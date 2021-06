Um terço dos municípios cearenses já iniciaram a vacinação do público geral

Dos 184 municípios cearenses, 34,7% (64) iniciaram a vacinação do público geral contra a Covid-19 até a última terça-feira (8), segundo o Vacinômetro, do Governo do Estado. O levantamento considerou a aplicação da primeira dose de imunizantes em pessoas das faixas etárias de 45 a 54 anos e 55 a 59 anos. Veja a lista abaixo.

A maioria dessas cidades (41) estava apta a avançar na campanha desde a semana passada, conforme outra apuração publicada pelo Diário do Nordeste na última sexta-feira (4).

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Porém, cidades que, à época, não estavam aptas a avançar, ingressaram na lista. Caso, por exemplo, de Cascavel, Crato, Horizonte, Itapipoca, Quixeramobim, Redenção e outras.

Até então, de acordo com o Vacinômetro, a meta do Governo era imunizar 279,3 mil pessoas dessas faixas etárias para, depois, seguir para idades mais baixas. No entanto, devido à quantidade de cadastros feitos na última semana, a Secretaria da Saúde (Sesa) deve atualizar nesta sexta-feira (11) a meta — esse número é importante porque é ele que define quantas doses de vacinas cada município vai receber para aplicar em sua população-alvo.

Cadastros

Rilson Andrade, vice-presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE) e secretário da saúde de Pindoretama, conta que, para a vacinação por faixa etária, os municípios estão escolhendo locais fixos para concentrar equipes e agilizar o processo.

Ele informou, inclusive, que, nesta sexta-feira (11), Pindoretama já deve estar concluindo a imunização da faixa etária de 50 a 59 anos. “Trabalhar por faixa etária é a melhor coisa. É mais organizado, mais compreensível pra população”, compreende o gestor municipal.

As metas trabalhadas pelo Governo atualmente têm como base os cadastros efetuados no sistema Saúde Digital. Por isso, segundo Andrade, os municípios têm buscado estratégias para garantir que toda a população elegível para se vacinar seja catalogada. “Cada um está fazendo sua estratégia para buscar esses cadastros. Tem município que está fazendo nas escolas, nos postos de saúde, outros estão usando tudo isso. Até a câmara de vereadores [de Pindoretama] vai ajudar”, comenta.

No entanto, o secretário ressalta que a instabilidade do sistema está dificultando os mutirões de cadastramento. “Essa instabilidade é a única coisa que tem nos atrapalhado. A população já entendeu que precisa se cadastrar, mas não é fácil”, relata, destacando que as dificuldades são ainda maiores nas zonas rurais.

A Sesa informou na quinta-feira (10) que a plataforma Saúde Digital voltou a funcionar normalmente.

Prioridades

Segundo Andrade, os municípios do Interior também continuam vacinando com prioridade pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e das forças de segurança. “O Saúde Digital é muito dinâmico”, disse, destacando que, diariamente, chegam novos cadastros.

Além da meta

Legenda: Devido a novos cadastros, Governo do Estado vai reajustar metas e doses distribuídas aos municípios. Foto: Fabiane de Paula

Na relação de municípios que já deram início à vacinação por faixa etária, chamam atenção alguns que vacinaram além da meta estipulada e das doses recebidas pelo Governo. Aconteceu, por exemplo, em Sobral, Redenção, Jaguaretama, Forquilha e outros.

Segundo Andrade, isso se justifica pelo uso de doses recebidas por meta superestimada, ou seja, quando o município tem menos pessoas num grupo que o Governo acredita ter mais. Porém, o contrário também acontece, e as cidades, às vezes, recebem menos do que precisam.

O secretário acredita que isso deve ser reajustado em breve pelo Estado.

Confira os municípios que iniciaram a vacinação por faixa etária

Acaraú Ararendá Banabuiú Bela Cruz Brejo Santo Cariré Cascavel Catunda Caucaia Crateús Crato Cruz Farias Brito Forquilha Fortaleza Fortim Frecheirinha Granja Groaíras Guaiúba Guaraciaba do Norte Hidrolândia Horizonte Ibaretama Ibicuitinga Independência Ipaporanga Itapipoca Iracema Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Jijoca de Jericoacoara Limoeiro do Norte Madalena Marco Mauriti Milagres Milhã Morada Nova Moraújo Mucambo Novo Oriente Pacatuba Paramoti Pindoretama Pires Ferreira Porteiras Quiterianópolis Quixelô Quixeramobim Redenção Reriutaba Santa Quitéria Santana do Cariri Senador Pompeu Sobral Tamboril Tianguá Tururu Ubajara Umirim Uruburetama Varjota

Fonte: Vacinômetro, do Governo do Ceará. Informações até as 17h do dia 8 de junho de 2021.