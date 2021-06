Mercearia realiza, gratuitamente, cadastro de vacinação para pessoas sem internet em Fortaleza

Com uma plaquinha informativa no computador sobre a bancada da Mercearia Zé Campos, no bairro Vila Velha, o comerciante Ygor de Castro, 25 anos, tem realizado o cadastro de moradores sem acesso à internet desde terça-feira (8) para garantir a vacinação do grupo contra Covid-19. Nesses dois dias, após aproximações tímidas e curiosas de pessoas da comunidade, já conseguiu efetuar 15 cadastros na plataforma Saúde Digital.

Apesar da iniciativa ter se oficializado ao imprimir uma placa de informe sobre o serviço gratuito, Ygor já fazia esse cadastro para pessoas que o pediam ajuda tanto para o agendamento da vacinação, quanto do auxílio emergencial. Com a plaquinha, seu objetivo é dar o suporte para quem não consegue efetuar o cadastro, aproveitando a divulgação com o fluxo diário de quase mil pessoas em sua mercearia.

Ygor de Castro Comerciante Meu público são pessoas massivamente da classe D e E, uma população bem à margem de tecnologia e inclusão social. No momento que coloquei a plaquinha, as pessoas estão passando, olhando. Me perguntaram quanto estou cobrando, mas eu faço de graça. Tem gente que cobra por isso, mas não vejo porquê fazer isso.

Tirando dúvidas e reforçando importância da vacina

Dentre as pessoas que o procuram, o jovem percebe que a maioria são homens entre 35 a 55 anos que não têm acesso à internet em casa ou apresentam dificuldades para lidar com ferramentas tecnológicas. Por isso, durante os horários mais tranquilos do trabalho, como a tarde e o final da noite, consegue se dedicar a esse auxílio.

Durante o procedimento, tira dúvidas sobre o impacto da vacina, os locais de vacinação e os tipos disponíveis do imunizante no Estado. Além disso, também desmente as notícias falsas compartilhadas na comunidade e reforça a importância da imunização contra a doença para evitar mais mortes.

Ygor de Castro Voluntário para realizar cadastro Tomara que se multiplique esse gesto, não só aqui no bairro, mas em Fortaleza, no Ceará, porque a gente ainda tem muita dificuldade das pessoas em ter esse cadastro na internet. Apesar da inclusão digital ter avançado muito na década passada, a gente ainda não tem um número massivo de pessoas com fácil acesso.

Perdas imensuráveis na pandemia

Para Ygor, os impactos da Covid-19 foram sentidos ainda na primeira onda da doença, em abril de 2020, quando recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus, juntamente com seus pais, irmão, tias e avó. Apesar de não ter precisado recorrer a um hospital, apresentou perda do olfato e paladar por meses.

Além disso, também sofreu com duas perdas familiares. Uma de suas tias faleceu em junho de 2020 pela doença, enquanto a outra veio a óbito em fevereiro deste ano, durante a 2ª onda de Covid-19. “Foi bem complicado para a gente”, coloca o comercialmente. Por isso, a chegada da vacina surge como um símbolo de esperança e de tempos mais seguros.

“É um alívio que a gente sente, principalmente eu que tenho uma criança pequena em casa de quase um ano. Fora que eu e meu pai ficamos muito expostos no dia a dia, por conta da bodega. Só Deus sabe de onde vem a pessoa. A gente fica sujeito a tudo”

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.