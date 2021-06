Saiba como fazer o cadastro para receber a vacina contra a Covid-19 no Ceará

Lançada em março, a plataforma Saúde Digital segue aberta para cadastrar a população geral entre 18 e 59 anos para receber a vacina contra a Covid-19 no Ceará. Este grupo começa a ser vacinado em Fortaleza a partir do próximo domingo (6), partindo das pessoas com 59 anos. E todos os municípios cearenses podem iniciar a nova fase ainda neste mês.

O cadastramento foi aberto há três meses pensando em agilizar o processo quando a vacinação fora dos grupos prioritários iniciasse. E ele é obrigatório para que os municípios organizem os agendamentos.

Nessa terça-feira (1º) foi incluída na plataforma a opção de alterar o número de telefone anteriormente informado, caso seja necessária a mudança após a confirmação do cadastro.

No site do Cadastro Estadual de Vacinação da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) é possível acompanhar o agendamento e saber se a imunização do seu grupo já começou.

Como se cadastrar para a vacinação contra a Covid-19 no Ceará?

É preciso acessar o site Saúde Digital e clicar em "Quero me cadastrar", caso seja ainda não tenha realizado o cadastro.

Legenda: Plataforma Saúde Digital foi criada em março para a realização do Cadastro Estadual de Vacinação contra a Covid no Ceará Foto: Reprodução

Serão solicitados informações básicas como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional.

Legenda: Na página, o usuário deverá preencher um formulário com dados que serão armazenados pela Sesa. Foto: reprodução/Saúde Digital

Em "informações profissionais" foram incluídos, no último dia 1º, as opções "Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade” e "Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos".

A próxima fase do cadastramento pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente.

Legenda: A segunda página do cadastro faz uma espécie de triagem sobre a inclusão ou não do usuário em grupos prioritários. Foto: reprodução/Saúde Digital

Na pergunta "Pertence a outro grupo prioritário?" foi incluída a doença Talassamia maior na mais recente atualização do sistema.

A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina.

Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail.

A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.

Como proceder se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?

Primeiro cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

Como acessar o meu cadastro de vacinação?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

Alterações no cadastro são permitidas?

Para quem vai se vacinar, é possível altera somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.