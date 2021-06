Ceará ultrapassa marca de 1 milhão de segundas doses aplicadas contra a Covid-19

As segundas doses (D2) contra a Covid-19 aplicadas no Ceará ultrapassaram a marca de 1.020.942 na segunda-feira (31), última atualização do Vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). O número corresponde a 58,8% das primeiras doses (D1), que chegam a 1.735.417 administradas nos 184 municípios.

Ao todo, o Estado aplicou 2.756.358 doses somando o acumulado das quatro fases do Plano Nacional de Imunização (PNI) para enfrentamento do novo coronavírus.

Pelo cronograma da Sesa, a última etapa da vacinação começou oficialmente no último sábado (29) com a imunização de professores das redes pública e privada, seguindo a ordem de prioridade: creches, pré-escolas, ensinos fundamental, médio e profissionalizante, além de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Superior.

Já os trabalhadores do setor aeroportuário começaram a ser imunizados em Fortaleza nessa terça-feira (1º), quando a Prefeitura também fez um mutirão para imunizar 1.500 profissionais das forças de segurança e salvamento.

Antes disso, porém, a Capital já havia antecipado a quarta etapa do PNI imunizando pessoas em situação de rua no dia 24 de maio. A este público, a gestão disponibiliza o Caminhão do Cidadão, que realiza a emissão de CPF, necessário para se vacinar.

Outros grupos da 4ª fase

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade;

População privada de liberdade;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros;

Trabalhadores de transportes metroviário, ferroviário, aquaviário e aéreo;

Caminhoneiros; trabalhadores portuários e industriais,

Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Enquanto isso, os remanescentes dos outros grupos prioritários, como idosos, pessoas com comorbidades, gestante e puérperas seguem sendo vacinados de forma simultânea.

Vacinação da população em geral

A Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE) decidiu ainda terça-feira que a vacinação da população em geral de 18 a 59 anos, iniciará ainda neste mês de junho forma escalonada por idade e em ordem decrescente. Isto deverá acontecer após o cumprimento de 90% das metas das quatro fases prioritárias do PNI.

Em Fortaleza, o prefeito Sarto Nogueira já havia antecipado que este público mais abrangente poderá ser imunizado já a partir da próxima semana. Isso porque, a gestão municipal estima concluir até o próximo sábado (5), a vacinação de comorbidades, trabalhadores da educação, profissionais da segurança pública, agentes aeroportuários e pessoas em situação de rua.

Nesta quarta-feira (2), mais 243.250 doses da vacina AstraZeneca chegarão ao Ceará, em voo previsto para chegar às 10h30. E um lote com 24.570 doses da vacina da Pfizer chega ainda esta semana, segundo anúncio do governador Camilo Santana.