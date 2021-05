Vacinação de profissionais dos setores aéreo e portuário começa nesta terça-feira (1º) em Fortaleza

Trabalhadores dos setores de transporte aéreo e portuário começam a ser vacinados contra a Covid-19 nesta terça-feira (1º) em Fortaleza. A informação foi divulgada pelo prefeito Sarto Nogueira nesta segunda (31).

Somado ao mutirão de vacinação dos profissionais de Segurança, cerca de 1.500 pessoas serão agendadas nesta terça para receber a primeira dose na Capital.

Profissionais do transporte aéreo e portuário estão incluídos na 4ª fase da imunização contra a Covid-19 da Capital. Esta que é a última etapa antes da imunização do público geral começou na semana passada.

Documentos necessários

Conforme a Prefeitura, esses profissionais deverão apresentar, no ato da vacinação, comprovante de exercício da profissão, como contracheque, carteira de trabalho, contrato ou declaração impressa da empresa que atua.

Também é preciso estar em posse de documento de identidade ou CPF e comprovante de residência em Fortaleza.

Meta da campanha

Conforme a versão mais atualizada do Plano Municipal de Vacinação, presente no canal Coronavírus Fortaleza, a meta é imunizar 800 trabalhadores portuários. A estimativa para profissionais do transporte aéreo não está presente no documento, por estar "em processo de estimativa junto aos órgãos competentes".

Para se vacinar, é necessário possuir cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), e aguardar a convocação, confirmada em listas diárias de agendamento.