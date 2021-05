População de 18 a 59 anos de Fortaleza poderá ser vacinada a partir da próxima semana, estima Sarto

Pessoas entre 18 a 59 anos de Fortaleza que estão fora dos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19 poderão começar a ser imunizadas a partir da próxima semana. A estimativa foi compartilhada pelo prefeito Sarto Nogueira na manhã desta segunda-feira (31).

O repasse antecipado da primeira dose (D1) à população em geral deverá acontecer após o fim da vacinação dos grupos com comorbidades e setores profissionais incluídos no cronograma prioritário. No entanto, a medida ainda dependerá de autorização da Comissão Intergestora Bipartite (CIB).

"A nossa meta é terminar, nesta semana, todos os que têm comorbidade, trabalhadores da educação, profissionais da segurança pública, agentes aeroportuários, pessoas em situação de rua", revelou o prefeito.

Com isso, a Capital dará início à vacinação do restante da população sem doenças crônicas. "Na semana que vem, se Deus permitir, com o trabalho dessa equipe brilhante, a gente começar a vacinar a população em uma ordem decrescente de idade. A gente tem a meta de semana que vem ter notícias boas em Fortaleza".

A secretária municipal da Saúde, Ana Estela Leite, reforçou em live nas redes sociais que a CIB fará uma reunião extraordinária nesta terça-feira (1º) para definir a ampliação das doses para toda a população.

"Caso haja essa abordagem, o que Fortaleza enquanto executor diz para a população é que nós estamos preparados, concluindo todos esses grupos nesta semana e conforme a pactuação (com a CIB), poderemos avançar cada vez mais na nossa campanha de vacinação", complementou a secretária.

Atualmente, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) segue administrando as doses restantes para o público com comorbidades das quatro fases de imunização, de idosos a pessoas em situação de rua. O último grupo contemplado foi o de trabalhadores da educação, que começou a receber o imunizante no último sábado (28).

Doses aplicadas na Capital

D1 - 611.618 pessoas

D2 - 323.780 pessoas

Trabalhadores da saúde - 114.261 pessoas

Idosos acima de 75 anos - 102.934 pessoas (117% da meta)

Idosos entre 60 e 74 245.249 pessoas (95,85% da meta)

Terceira fase - 142.634 pessoas

Quarta fase - 275 pessoas em situação de rua e 365 pessoas trabalhadores da educação

Demais cidades

A previsão de Sarto ocorre três dias após o Governo do Estado informar que a população em geral seria contemplada com o imunizante apenas a partir do mês de julho. Isso porque a maioria das cidades cearenses ainda está nas fases 1, 2 e 3 do plano de vacinação, justificou o Executivo.

O retorno da gestão estadual já foi em resposta à nota técnica do Ministério da Saúde que autorizou a vacinação de adultos entre 18 a 59 anos desde que seja em ordem decrescente de idade.