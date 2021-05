Trabalhadores da educação começam a ser vacinados contra a Covid-19 no Ceará

O Ceará iniciou a vacinação de trabalhadores da educação da rede pública e privada neste sábado (28). A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e os municípios iniciaram a fase 4 do Programa Nacional de Imunizações (PNI) – por ordem decrescente de idade. Ao mesmo tempo, o Sindicato dos Professores e Servidores da Educação e Cultura do Ceará (Apeoc) questiona a necessidade da assinatura de um documento se comprometendo a retornarem às aulas presenciais no 2º semestre deste ano.

Também pertencem à 4ª etapa de vacinação trabalhadores de transportes metroviário, ferroviário, aquaviário e aéreo; caminhoneiros; trabalhadores portuários e industriais, além de trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos.sólidos.

Conforme dados da Sesa, até o dia 28 de maio, foram inscritos 142 mil profissionais da educação, forças de segurança e salvamente, além de funcionários do Sistema de Privação de Liberdade para receberam a imunização.

Ordem de prioridades de imunização dos trabalhadores da educação:

Creches;

Pré-escolas,

Ensinos fundamental, médio e profissionalizante

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Superior.

A professora da rede pública de educação do município de Fortaleza, Edileuza Linhares, 52, foi uma das que receberam a primeira dose da imunização. Ela destaca que o processo é uma segurança para retornar a dar aula de forma presencial. "Estou feliz porque vou me sentir mais tranquila para voltar para a sala de aula. Muita gratidão a Deus", comemorou a docente.

Legenda: Os locais de vacinação dos trabalhadores da educação estão sendo informados pelas secretarias de saúde municipais Foto: Mariana Alves/SVM

Definições de prioridades

A liberação do avanço da vacinação para a 4ª Fase foi orientada, nesta sexta-feira (28), pelo Ministério da Saúde. É reconhecida a relevância social da imunização deste grupo, considerando a necessidade da volta das aulas presenciais de milhões de crianças, sobretudo as que se alimentam nas escolas.

Para consolidar as estratégias de distribuição dos imunizantes (Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac) aos municípios, gestores da Sesa, secretários municipais de Saúde e membros dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho participaram de reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) na tarde desta sexta-feira (28). Ficou pactuado que as aplicações das doses nos trabalhadores da educação acontecerá no município onde residem.