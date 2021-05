Ceará só deve começar a vacinação da população geral entre 18 e 59 anos a partir de julho

Mesmo com a liberação anunciada pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (28), para o início paralelo da vacinação da população geral, entre 18 e 59 anos, o Ceará vai começar a imunização destas pessoas só a partir de julho. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Nesta sexta, o Ministério autorizou o início da vacinação contra a Covid-19 para adultos de grupos não prioritários no Brasil e delimitou a ordem de prioridade para imunização de trabalhadores da Educação.

Segundo informações agora inclusas no Plano Nacional de Imunização, professores de creches e pré-escolas serão os primeiros da fila para aplicação de doses da vacina. E os da educação superior serão os últimos na escala de prioridade.

A imunização inclui ainda profissionais da "comunidade escolar", como aqueles responsáveis pela limpeza, portaria ou manutenção.

POPULAÇÃO GERAL

A nota técnica do Ministério libera, ainda, a vacinação de pessoas fora dos grupos prioritários com idade entre 18 e 59 anos, com a aplicação seguindo ordem decrescente de idade em todo o Brasil.

A atualização significa que a imunização dos grupos não prioritários em solo brasileiro ocorrerá simultaneamente à vacinação dos prioritários após os professores.

Até o momento, os profissionais da Educação estão no 18º e 19º grupos prioritários da imunização. A informação é a mais recente no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação contra a Covid-19.

Ainda conforme a nota técnica, a vacinação de trabalhadores da Educação e da população geral pode ser antecipada porque diversos estados e municípios têm relatado pouca demanda em alguns grupos prioritários do plano.

ORDEM DE VACINAÇÃO NA EDUCAÇÃO

A nota do Ministério justifica a ordem estipulada entre os profissionais da Educação. "As creches e escolas contribuem não apenas para a educação, mas também para a segurança alimentar das crianças, cumprindo ainda outras atribuições sociais importantes", diz a pasta.

CONFIRA A ORDEM DE VACINAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRA A COVID-19:

Creches

Pré-escolas

Ensino fundamental

Ensino médio

Ensino profissionalizante

Educação de jovens e adultos (EJA)

Ensino superior

SEQUÊNCIA DA VACINAÇÃO

Enquanto isso, as doses continuarão sendo enviadas pelo Ministério seguindo as atribuições concedidas no PNO. Como a inoculação de doses já está ocorrendo, as prioridades seguem ativas.

Confira a ordem:

pessoas com comorbidades, além de gestantes e puérperas (grupo 14);

pessoas com deficiência permanente (18 a 59 anos) sem cadastro no BPC (grupo 15);

pessoas em situação de rua (18 a 59 anos, grupo 16);

funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade (grupo 17).

Pessoas de 18 a 59 anos estarão aptas ao recebimento de imunizantes em paralelo aos grupos prioritários, que também devem seguir em atendimento. São eles:

grupo 20: forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

grupo 21: trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros

grupo 22: trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário

grupo 23: profissionais de transporte aéreo

grupo 24: profissionais de transporte aquaviário

grupo 25: caminhoneiros

grupo 26: trabalhadores portuários

grupo 27: trabalhadores industriais

grupo 28: trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

ESCOLHA COM AUTONOMIA

A nota do Ministério ressalta que estados e municípios continuam com autonomia para seguir a estratégia de vacinação.

"A estratégia organizacional das ações de vacinação é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS", diz o documento. Exatamente por isso outras cidades do País, como Salvador e Aracaju, por exemplo, já iniciaram a vacinação por idade. E o Rio de Janeiro anunciou que começa na segunda-feira (31) a vacinar pessoas a partir de 59 anos.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza